International Conference on Medical Image Computing and Computer Assisted Intervention

MICCAI est un rendez-vous important dans le domaine de l'imagerie médicale informatique, la chirurgie assistée par ordinateur y compris l'imagerie biomédicale et la robotique. Cette année MICAAI 2014 se tiendra à Boston du 14 au 18 septembre et regroupera de nombreux cliniciens, biologistes, informaticiens, ingénieurs, physiciens, et autres chercheurs. Date : 14/09/2014 au 18/09/2014

De nombreuses conférences seront organisées avec des publications internationales qui encouragent et favorisent l'échange et la diffusion des connaissances de pointe et de l'expérience dans le domaine de la vision par ordinateur, la réalité virtuelle, la robotique en médecine, la chirurgie assistée par ordinateur par des institutions et des scientifiques éminents, des médecins et des éducateurs du monde entier.

2 étudiants de l'équipe-projet ASCLEPIOS du centre de recherche Inria Sophia-Antipolis - Méditerranée ont obtenu un travel award pour la conférence MICCAI 2014 :

>Bishesh Khanal pour son papier "A biophysical model of shape changes due to atrophy in the brain with Alzheimer's disease"

>Loic le Folgoc pour son papier "Sparse Bayesian Registration"

2 chercheurs de la même équipe sont co-organisateurs de 2 workshops qui auront lieu le 18 septembre :

>Maxime Sermesant est co-organisateur du workshop STACOM 2014 (Statistical Atlases and Computational Modeling of the Heart)

>Xavier Pennec est co-organisateur du workshop STIA (Spatiotemporal Image Analysis for Longitudinal and Time-Series Image Data).

Nicholas Ayache, responsable de l'équipe-projet Asclépios à Inria Sophia Antipolis - Méditerranée et titulaire de la chaire « Informatique et sciences numériques » au Collège de France, est membre fondateur.

Xavier Pennec, chercheur au sein de l'équipe-projet Asclépios est membre du conseil d'administration.

Mots-clés : MICCAI Imagerie médicale Nicholas Ayache