Marie-Paule Cani : "Towards the Expressive Design of Virtual Worlds: Combining Knowledge and Control"

Prochaine invitée du Colloquium jeudi 22 septembre à 11h à Inria Sophia Antipolis - Méditerranée , Marie-Paule Cani, sur le thème : "Towards the Expressive Design of Virtual Worlds: Combining Knowledge and Control" Spécialiste de l'informatique graphique, elle s’intéresse à la création de contenu numérique pour les mondes virtuels animés, ce qui l’a conduit à aborder la modélisation intuitive des formes 3D ainsi que leur animation interactive. Date : 22/09/2016

22/09/2016 Lieu : Inria Sophia Antipolis -Méditerranée, amphithéâtre Kahn

Marie-Paule Cani est Professeure d’informatique à Grenoble-INP/Ensimag et responsable scientifique de l’équipe IMAGINE, une équipe commune à Inria et au laboratoire Jean Kuntzmann (CNRS, université Grenoble-Alpes).

Dans le cadre de ses conférences mensuelles, le Colloquium Jacques Morgenstern expose les recherches les plus actives et les plus prometteuses dans le domaine des Sciences et Technologies de l’Information et de la Communication (STIC). Il est organisé en partenariat avec le laboratoire I3S (UNS-CNRS), Polytech'Nice-Sophia et Inria.

