Evénement

Séance de conclusion du cycle « Les enjeux du Web 3.0 dans le secteur culturel » : Quel avenir pour le Web ?

La séance de conclusion du cycle « Les enjeux du Web 3.0 dans le secteur culturel », soutenu par le Ministère de la Culture et Inria, sera organisée le 13 novembre dans le centre de recherche Inria Sophia Antipolis - Méditerranée. Date : 13/11/2014

13/11/2014 Lieu : Inria Sophia Antipolis - Méditerranée - 2004 route des Lucioles, Sophia Antipolis

Le cycle « Les enjeux du Web 3.0 dans le secteur culturel » a été mis en place conjointement par le Ministère de la Culture et Inria en septembre 2013. Cette collaboration prenait acte de l’engagement du Ministère à mettre en œuvre les technologies du Web de données au travers de nombreux projets (data.bnf.fr,HDA-Lab, Joconde-Lab, le Calculateur du domaine public, DBpedia en français, le programme HADOC et l’application Ginco, le Centre Pompidou Virtuel, sans oublier le porjet MIMO auquel a participé la Cité de la Musique) et de l’expertise reconnue d’Inria dans ce domaine ; rencontre qui avait déjà donné lieu à la signature de la convention SemanticPedia entre les deux établissements au mois de novembre 2012.

La dernière journée du cycle propose d’élargir la réflexion à l’avenir du Web et des modèles de développement qui l’accompagnent. A cette occasion, elle réunira des interventions visant à éclairer les enjeux techniques et politiques actuels (en compagnie d’Antoinette Rouvroy et Harry Halpin), articulées à des présentations de réalisations susceptibles d’ouvrir sur d’autres modèles pour l’avenir (avec Henry Story, Fabien Gandon, des membres de l’équipe Inria WIMMICS et du Ministère de la Culture). Cette journée se conclura par la remise d’une note de synthèse sur ces questions rédigée par Alexandre Monnin, initiateur et responsable scientifique du cycle, destinée à livrer un autre éclairage sur le Web de données envisagé comme une réponse aux défis actuels

Mots-clés : Web 3.0 W3C Web de données Web sémantique