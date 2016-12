Evénement

Conférence TEDxCannes 2014

Pierre-Yves Oudeyer, directeur de recherche à Inria, interviendra lors de la première conférence TEDx de la région, le samedi 26 avril à Cannes, pour parler de la robotique humanoïde. Date : 26/04/2014

26/04/2014 Lieu : Palais des Festivals, La Croisette, 06414 Cannes

Palais des Festivals, La Croisette, 06414 Cannes Intervenant(s) : Pierre-Yves Oudeyer

Les conférences TED (Technology, Entertainment and Design), sont une série internationale de conférences organisées par la fondation à but non lucratif Sapling foundation. Cette fondation a été créée pour diffuser des « idées qui valent la peine d'être diffusées » . Les exposés couvrent un large éventail de sujets, tel que la science, les arts, la politique, les questions mondiales, l'architecture, la musique et plusieurs autres sphères de compétences.

TEDx est un programme qui permet aux écoles, aux entreprises, aux bibliothèques ou aux groupes d'amis de profiter d'une expérience semblable à celle de TED par le biais d'événements qu'ils organisent eux-mêmes. Les licences du programme TEDx sont attribuées par les équipes de TED afin de créer un écosystème viable autour du globe. La première conférence TEDx francophone a eu lieu à Paris en mai 2009 à l'initiative de Michel Lévy-Provençal. Cette année, une conférence TEDx se tiendra à Cannes le samedi 26 avril et parmi les intervenants, Pierre-Yves Oudeyer, directeur de recherche à Inria, qui explore comment les robots peuvent nous aider à comprendre l’homme.

Lauréat du prestigieux programme européen ERC, Pierre-Yves Oudeyer a joué un rôle pionnier dans l’étude des mécanismes de la curiosité, en les modélisant sur des robots capables d’apprendre à interagir avec leur environnement, et d’inventer leur propre langage. Son équipe-projet Inria (Flowers), qu’il a créée en 2008, a récemment développé le robot humanoïde Poppy, imprimé en 3D et open-source, pour la science, l’éducation et l’art.

Voir la vidéo de Poppy sur Vimeo

Localisation

Mots-clés : TEDx Inria Pierre-Yves Oudeyer Robotique humanoïde Poppy