Colloquium Morgenstern

Colloquium Joëlle Coutaz : L'interaction Homme-Machine, c'est plus qu'une affaire de peinture !

Si l'esthétique intervient dans la qualité des interfaces homme-machine, elle ne saurait leur servir de fondement. L'interaction homme-machine est avant tout une affaire de conformité. Ce point de vue sera le fil conducteur de cet exposé qui s'appuiera sur mes trente années d'expérience avant de poser la question des prochains défis. Date : 7/02/2013

7/02/2013 Lieu : Campus SophiaTech - Bâtiment Forum (14h)

Intervenant(s) : Joëlle Coutaz

Organisateur(s) : Inria, UNS, CNRS, I3S, Polytech Nice Sophia, ED STIC

Joëlle Coutaz est professeure émérite à Grenoble1 et membre de l'équipe Ingénierie de l'Interaction Homme-Machine au Laboratoire d’Informatique de Grenoble (LIG). Elle s'est donnée comme objectif la promotion en France du domaine de l'Interaction Homme-Machine (IHM). Ses intérêts couvrent l'architecture logicielle des systèmes interactifs, l'interaction multimodale incluant la réalité mixte, et dans le cadre de l'informatique diffuse, la plasticité des interfaces utilisateur et le “end-user development”. Elle a reçu l’“Honorary Degree of Doctor of Science” (Honoris Causa) de l’université de Glasgow et a été élue membre de la SIGCHI Academy de l’ACM for “leadership in the profession in Computer Human Interaction” . Récemment, à la demande conjointe du CNRS et du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, elle a co-animé un groupe de travail pour la création d’un programme de recherche en Intelligence Ambiante.

Ce colloquium se déroulera exceptionnellement dans le cadre du congrès SIF (Société Informatique de France) qui se tiendra du 6 au 8 février 2013 au campus SophiaTech.

Mots-clés : Interaction Homme-Machine Campus SophiaTech Intelligence ambiante Colloquium Morgenstern