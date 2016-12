Evénement

CEMRACS 2014 : Numerical modeling of plasmas

Le CEMRACS est un événement scientifique de la SMAI (Société française de mathématiques appliquées et industrielles). Cemracs'14 sera le dix-neuvième de la série, consacré cette année à la modélisation numérique des plasmas. Date : 21/07/2014 au 29/08/2014

21/07/2014 au 29/08/2014 Lieu : CIRM à Luminy (Marseille)

CIRM à Luminy (Marseille) Organisateur(s) : Martin Campos-Pinto (CNRS and Université Pierre et Marie Curie), Frédérique Charles (Université Pierre et Marie Curie), Hervé Guillard (Inria and Université de Nice Sophia-Antipolis), Boniface Nkonga (Université de Nice Sophia-Antipolis and Inria).

Le concept Cemracs a été lancé en 1996 par Yvon Maday et Frédéric Coquel et a lieu chaque année au CIRM à Luminy (Marseille, France) pendant 6 semaines. L'objectif de cet événement est de réunir des scientifiques des milieux universitaires et industriels et de discuter de sujets tels que la modélisation numérique du plasma.

Pendant la première semaine, une école d'été est proposée. Elle se compose de plusieurs conférences données par d'éminents scientifiques et liées aux thèmes des projets de recherche. Les 5 semaines restantes sont consacrées à travailler sur des projets de recherche, souvent après une matinée de séminaire .

Le but de l'école d'été est de donner une vue d'ensemble des outils et des besoins autour de la modélisation et des méthodes numériques, pour les différents aspects des flux ionisés: modèles cinétiques, modèles fluides, interaction ondes-plasmas et instabilités du plasma. En savoir plus

Après l'école d'été d'une semaine, le CEMRACS prend la forme d'une session de recherche intensive de 5 semaines, du 28 Juillet au 29 Août. En 2014, les projets de recherche seront axés sur les interactions plasma-ondes, des modèles cinétiques et modèles fluides pour les plasmas. En savoir plus

Participants Inria :

Montserrat Argente (Inria )

Elise Estibals (Inria )

José Costa (Inria)

Giorgio Giorgiani (Inria )

Hervé Guillard (Inria )

Ryadh Haferssas ( UPMC-LJLL-Inria)

Philippe Helluy (Université de Strasbourg & Inria)

Sever Hirstoaga (Inria & IRMA Strasbourg)

Maryna Kachanovska (Inria/ENSTA)

Boniface Nkonga (JAD Inria)

Jeaniffer Vides ( Inria, Maison de la Simulation)

