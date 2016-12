Open Data

« Travail, données, œuvres : De l’art contemporain à l’open data, quelques trajets d’instauration équipés »

Ce séminaire est co-organisé par Alexandre Monnin (Philosophie du Web, INRIA-I3S, équipe Wimmics), Lise Arena (Sciences de Gestion, GREDEG/MSHS), Bernard Conein (Sociologie, GREDEG/MSHS) Date : 17/02/2016 au 18/02/2016

17/02/2016 au 18/02/2016 Lieu : I3S (Salle du Conseil), MSHS (salle 129)

Programme :

Mercredi 17 février, 14h30, salle 129, MSHS

" Re-Source : une archive en temps réel pour outiller et saisir l’instauration des œuvres d’art (contemporaines) en train de se faire" par Alexandre Monnin (INRIA-I3S, équipe Wimmics) - avec la participation de Jérôme Denis (Sociologie, Télécom ParisTech)

La Fondation d’entreprise des Galeries Lafayette pour l’art contemporain, jeune institution du monde de l’art, a lancé plusieurs chantiers en prélude à son ouverture au grand public courant 2017. Le premier est architectural, au sens classique du terme. Il comprend la construction d’un bâtiment imaginé par Rem Koolhaas et ses équipes en plein centre de Paris. Le second, baptisé Re-Source, dont j’ai la charge depuis 2014, constitue le pendant numérique du premier. Il n’en demeure pas moins architectural lui aussi, visant la réalisation d’une plate-forme d’archivage sémantique en temps réel, véritable prolongement de la Fondation, outillant les diverses activités de ses membres. Au centre de leurs activités, justement, figurent la production et l’accompagnement des œuvres comme des artistes, véritables finalités de cette institution. L’archivage des tâches de suivi accomplies au quotidien par les équipes de la Fondation doit livrer une vue inédite sur la production, y compris ses aspects les plus matériels, et permettre d’en partager les fruits en interne (sur un mode réflexif), auprès des artistes (sur le mode de la négociation) mais aussi du grand public (en rendant palpables les critères de félicité attachés aux œuvres singulières) ; production et publication formant désormais un tissu sans couture. Aussi le travail réalisé sur Re-Source s’inspire-t-il de plusieurs courants académiques, en particulier dans le champs des Science and Technology Studies : ethnographies de laboratoires (Latour, Knorr Cettina, Lynch), du travail caché (Susan Leigh Star) mais aussi cartographie des controverses. L’analyse du travail et des activités déployés au sein de la Fondation s’appuie d’ailleurs sur une ethnographie réalisée en 2015 par Jérôme Denis dans la cadre d’un partenariat avec Télécom ParisTech.

Re-Source a pour ambition de jeter un regard inédit sur l’art contemporain dont l’essentiel n’est toutefois pas la transparence mais bien l’appui conféré aux artistes et aux œuvres, ce qui exige, comme l’ont montré les retours des artistes associés au projet, la mise en place d’une dialectique subtile associant la mise en visibilité et l’invisibilisation des coulisses de l’activité artistique (interrogeant de facto le type d’énonciation propre à cette activité). Sur le fond, loin de réduire les œuvres à des projets ou des processus, Re-Source entend s’inspirer de la philosophie de l’instauration d’Etienne Souriau (Souriau 1956, “Du mode d’existence de l’œuvre à faire”, Hennion et Monnin 2015, “Sous la dictée de l’ange, Enquêter sous le signe d’Etienne Souriau”) et lui donner corps , tout en soulignant, au-delà de Souriau lui-même, l’importance d’une prise en compte du caractère distribué de l’agentivité qui préside à l’instauration artistique pour suivre et donner à voir, à partir du recueil de traces et de leur mise en données, la trajectoire d’œuvres en train de se faire mais aussi les bifurcations qui les traversent et les exigences dont elles témoignent. En d’autres termes, il s’agit de mettre en place les conditions propices à un fonctionnement “responsable” (Antoine Hennion) de l’art.

Jeudi 18 février, 10h00, Salle du conseil, I3S

" Façonner les données. Travail et valeurs de l’information " par Jérôme Denis (Sociologie, Télécom ParisTech)

En 2009, dans une allocution qui a fait date, Tim Berners-Lee a fait scander par le public de sa célèbre conférence TED « We want raw data! » En quelques années, les données se sont retrouvées au cœur de la vie publique. Ouvertes et/ou massives,

présentées comme des ressources naturelles, elles sont rarement questionnées en tant que telles, mais toujours au nom des révolutions politiques, scientifiques et économiques que leurs usages et leurs traitements permettraient. Dans cette présentation, je reviendrai sur les différents postulats de cette euphorie contemporaine, et je montrerai à partir d’un rapide retour historique et de deux études de cas (l’une sur l’open data, l’autre sur la production de données de cyclabilité) l’intérêt de questionner le travail qui préside à l’existence même des données ainsi que les formes de son invisibilisation.

Mots-clés : MSHS Sociologie Sciences de gestion Inria I3S