8/02/2013

Un Consortium pour promouvoir le développement du simulateur de réseau ns-3

Inria et l’Université de Washington annoncent la création du Consortium ns-3. Le but de ce consortium est de pérenniser le simulateur de réseaux ns-3 et de regrouper sa communauté d’utilisateurs et de développeurs, d’en améliorer la visibilité dans l’industrie et de lui permettre de devenir un standard dans le domaine de la simulation de réseaux.

ns-3 est un environnement et une base de code open source qui permet de valider et d’optimiser les protocoles réseau tels que WiFi, WiMAX, TCP/IP, LTE, etc.

ns-3 simule des modèles réseau en temps réel (mode émulation) et peut échanger des paquets entre les nœuds simulés et les nœuds réels. Il permet aussi l’exécution directe de code existant quasiment sans modification. Les domaines d’application sont vastes : réseaux, télécommunications, militaire, transport, etc.

ns-3 rassemble une importante communauté de développeurs et est distribué sous licence libre GNU GPLv2.

Inria à travers l'équipe DIana (ex Planete) et l'université de Washington ont cofondé le Consortium ns-3 afin d'apporter un soutien au projet ns-3 en fournissant un point de contact entre les utilisateurs et les développeurs. Pour cela, les membres du Consortium organisent des événements de communication scientifique autour de ns-3 comme les journées utilisateurs et des ateliers, en garantissant le soutien de maintenance pour le noyau ns-3, et en assurant les activités administratives nécessaires pour mener à bien un projet open source de cette envergure.

L’adhésion au Consortium est ouverte à d’autres partenaires par convention signée avec les membres fondateurs. Ainsi, 2 membres européens ont déjà rejoint le consortium :

CTTC : Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya

INESC Porto : Institute for Systems and Computer Engineering of Porto

Ils seront prochainement rejoints par 2 institutions américaines.

Une journée de meeting technique annuel à destination des utilisateurs et développeurs est organisé le 4 mars prochain à Inria Sophia Antipolis.

