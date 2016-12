Siggraph 2014

18/07/2014

L'équipe Reves présente ses travaux de recherche

La 41ème édition de la conférence internationale SIGGRAPH réunira, du 10 au 14 août à Vancouver, plus de 20000 professionnels à travers le monde autour de conférences et démonstrations pour évoquer cinéma et effets spéciaux, images de synthèse, techniques interactives ou jeux vidéo. A cette occasion l'équipe-projet Reves du centre de recherche Inria Sophia Antipolis - Méditerranée présentera son approche en matière de modélisation en informatique graphique.

True2Form, modélisation 3D à partir de croquis de design

Les croquis dessinés à la main guident de nombreuses étapes du design, de la naissance d'une idée jusqu'à sa réalisation en tant que maquette 3D. True2Form est un outil de modélisation à base de croquis qui permet de reconstruire des courbes 3D à partir de croquis de design. Notre approche combine des principes de design et de perception pour reconstruire des modèles d'objets manufacturés lisses à partir d'un seul dessin. En particulier, nous notons que les designers utilisent des point de vue qui révèlent un maximum de la forme 3D. Ils dessinent également des courbes de manière à stratégiquement suggérer des propriétés intrinsèques de la forme comme la courbure, la symétrie et le parallélisme. Notre algorithme détecte et impose ces propriétés de façon progressive en prenant en compte leur impact global sur le réseau de courbes 3D reconstruit. Le compromis entre la régularité de la reconstruction et sa fidélité au dessin nous permet de corriger les imprécisions inhérentes au dessin à main levée. La phrase "true to form" veut dire "exactement comme attendu", ce qui suggère notre tentative de reproduire la forme qu'un observateur attend d'un dessin 2D.

Comment éditer un LightField ?

Les cameras light field (comme la Raytrix ou la Lytro) deviennent de plus en plus populaires grâce à leur capacité à modifier le point de vue et le focus d'une photo après sa capture. L'augmentation du nombre de cameras light field entraine aussi le besoin d'outils pour manipuler ce type de données. Cependant, au contraire des logiciels de manipulation d'images 2D, les interfaces de manipulation des light fields n'ont pas été beaucoup explorées.

Nous présentons une étude pour évaluer différentes interfaces de manipulation de light fields, leurs outils et leurs pratiques du point de vue de l'utilisateur. En particulier, la grande dimension des light fields peut rendre difficile les manipulations d'image habituelles. Nous étudions aussi l'apport que peut avoir une information de profondeur lors de la manipulation, ainsi que les limitations qu'entraine une reconstruction de profondeur imprécise. Notre étude montre que les utilisateurs peuvent manipuler des light fields, même en présence de profondeur imprécise. Ils adoptent différentes pratiques en fonction de la tache à accomplir, en particulier en utilisant différents indices de profondeur.

Mots-clés : Siggraph 2014 REVES True2form Light field Informatique graphique