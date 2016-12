Événement

Journées nationales du Développement Logiciel

La deuxième édition des Journées nationales du Développement Logiciel aura lieu les 4-5-6 septembre 2013 à l’Ecole polytechnique (Palaiseau/Ile-de-France). Il s'agit d'une Action Nationale de Formation inter-établissements, soutenue par la Mission pour l'interdisciplinarité du CNRS, Inria et l’INRA. Date : 4/09/2013 au 6/09/2013

Ouverte à tous les acteurs du développement de logiciels dans l'Enseignement Supérieur et la Recherche, cette manifestation se donne pour objectif d’améliorer la qualité et la pérennité de nos productions logicielles, ainsi que d’ouvrir de nouvelles perspectives avec la présentation des derniers outils et méthodes existants. Les pratiques adaptées au contexte scientifique seront privilégiées.

Le programme est organisé en huit thématiques, détaillées ci-dessous. Chacune comprendra une demi-journée de présentations pour faire le point sur l'état de l'art et apprendre des connaissances générales, des ateliers pour acquérir un savoir-faire et des groupes de travail pour échanger des retours d'expérience, enrichir sa veille et débattre sur les verrous technologiques et méthodologiques.

Mots-clés : Inria Saclay - Île-de-France CNRS INRA Développement logiciel