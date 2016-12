Forum Digiteo

Forum annuel Digiteo 2012

Pour sa cinquième édition, le forum Digiteo se déroulera le 13 novembre à l'École Polytechnique (Palaiseau). Date : 13/11/2012

13/11/2012 Lieu : École Polytechnique, Palaiseau

École Polytechnique, Palaiseau Organisateur(s) : Digiteo

Rendez-vous annuel de la communauté académique des sciences et technologies de l'information et de la communication (STIC), cette journée s'articulera autour de moments forts : conférences, ateliers et rencontres sur l'espace recherche et innovations.

- 3 sessions plénières : enjeux et perspectives pour la recherche en informatique sur des sujets phares comme la cryptographie, la visualisation des réseaux sociaux et le programme Mobilité 2015,

- 4 ateliers interactifs : réflexions et échanges autour de projets transversaux et collaboratifs dans le périmètre du réseau Digiteo,

- L'espace recherche et innovations permettra aux visiteurs de se plonger au coeur des activités de Digiteo et de rencontrer les acteurs du réseau tout au long de la journée. Dans cet espace, démonstrations et posters scientifiques illustreront les objectifs et les résultats des projets de recherche portés par les équipes du réseau. L'équipe valorisation de Digiteo présentera les résultats de ses activités de transfert technologique.

Tout au long de la journée, les participants pourront voter pour leur poster préféré. Le gagnant remportera le financement d'une mission à l'étranger.

Programme provisoire 8h45 Accueil des participants dans l'espace recherche et innovations

9h15 Ouverture

Dominique Vernay , président de la Fondation de Coopération Scientifique Campus Paris-Saclay Sessions plénières 9h45 - 10h30 Au-delà des pelotes de fils : progrès et défis de la visualisation des réseaux sociaux

Jean-Daniel Fekete , directeur de recherche, Inria Saclay - Île-de-France 10h30 - 11h15 Les Interfaces de programmations cryptographiques : enjeu critique pour la sécurité des données sensibles

Graham Steel , chargé de recherche, Inria Saclay - Île-de-France 11h15 - 11h30 Pause 11h30 - 12h15 L'apport des TIC pour la mobilité - Le programme Mobilité 2015

Jean-Marc Alexandre , responsable programme innovation Energie & Transport, CEA List 12h15 - 14h Cocktail déjeunatoire dans l'espace Recherche et Innovations Ateliers en parallèle 14h - 15h30 Les TIC, au coeur de la gestion intelligente de l'énergie Table ronde animée par Yolaine Bourda , directrice E3S "Supélec Sciences des Systèmes", vice-présidente du groupe de travail Systematic "Gestion intelligente de l'énergie" DigiWorlds, un laboratoire d'excellence pour relever les défis de la révolution numérique Table ronde animée par Christine Paulin , coordinatrice du labex DigiWorlds, professeure - Université Paris-Sud

15h30 - 17h Explorer le fonctionnement cérébral par le signal et l'image Table ronde animée par Bertrand Thirion , directeur de recherche, Inria Saclay - Île-de-France

Avec : Christophe Pallier , INSERM-CEA Cognitive Neuroimaging unit , Antoine Souloumiac , CEA, LIST, LOAD Digiteo valorisation : un catalyseur pour le transfert de technologie dans les STIC Table ronde animée par Françoise Fabre , présidente du comité de valorisation de Digiteo, directrice adjointe à la valorisation du CEA 17h Clôture dans l'espace recherche et innovations

Remise du prix du meilleur poster par Maurice Robin , directeur de Digiteo

Cocktail de clôture dans l'espace Recherche et Innovation

Mots-clés : Saclay - Île-de-France Digiteo Forum