Colloque "Protection des données personnelles, approche pluridisciplinaire"

L’Institut de la Société Numérique du Campus Paris Saclay organise à Paris le 18 décembre 2014 une journée sur la protection des données personnelles. L'originalité de cette journée est de croiser des points de vue disciplinaires différents car il est difficile de s'en tenir à des approches strictement économiques, informatiques ou juridiques quand le traitement des problèmes soulevés requiert de lier ces dimensions. Fédérant un grand nombre de laboratoires et de chercheurs travaillant sur le numérique, aussi bien dans les sciences techniques que dans les sciences sociales, dans les grandes écoles et universités que dans des instituts de recherche (Inria), l'Institut de la Société Numérique est un cadre approprié pour le développement de telles recherches. La protection de la vie privée est d'ailleurs un de ses axes essentiels. Date : 18/12/2014

18/12/2014

"Les Colombages", 12 rue Arthur Rozier 75019 Paris

La protection de la vie privée et des données personnelles est dans la tourmente. La protection existante, dont la loi Informatique et Libertés est l’emblème, n’est plus adaptée aux temps nouveaux des réseaux sociaux, du traçage numérique, du cloud computing ou du big data. Nous avons basculé dans une nouvelle période où non seulement les moyens de protéger les données personnelles et la vie privée doivent être repensés mais où le sens de ces notions est à redéfinir.

Il n’est pas facile de le faire. Les cénacles les plus divers s’en sont emparés. De nombreuses pistes sont suggérées. Un vif débat s’est engagé autour du projet de règlement européen. Mais il est difficile d’en dégager des lignes claires car les éléments du débat restent dispersés, non hiérarchisés, englués dans des positions stratégiques à visées multiples, submergés par des détails techniques, enrobés dans les conflits feutrés des institutions concernées ou pris dans les tortueuses dissonances entre les Etats-Unis et l’Europe.

Programme

9.00 Accueil café 9.30 Ouverture : Nozha Boujemaa (Inria), Institut de la Société Numérique 10.00 Carte blanche à Alessandro Acquisti, Carnegie Mellon University, Pittsburgh

La recherche aux Etats-Unis sur la Privacy : enjeux, problèmes, méthodes, résultats.

Alessandro Acquisti est l'économiste leader aux Etats-Unis dans le domaine de l’économie des données personnelles et a mené de nombreux travaux avec des informaticiens. 11.00 Pause 11.30 L’interdisciplinarité en marche - les travaux du groupe Privacy de l’ISN

Introduction: Alain RALLET, économiste, Université Paris Sud

Focus sur les deux actions du groupe: - “Pour une protection décentralisée des données personnelles : une expérimentation”, présenté par Nicolas Anciaux, informaticien, Inria. - Existe-t-il un “Privacy Policy Paradox” ? présenté par Fabrice Le Guel, économiste, Université Paris Sud. 12.30 Pause déjeuner 14.00 Table ronde : L’évolution du droit européen des données personnelles: contours et limites , animée par Célia Zolynski, juriste, Université de Versailles-Saint-Quentin, avec la participation de représentants de SFR, de l’Université de Montréal, de Télécom ParisTech et du cabinet Hogan Lowells. 15.00 Table ronde : Le droit à l’oubli numérique : un concept au défi de sa réalisation , animée par Alexandra Bensamoun, juriste, Université Paris Sud, avec la participation de représentants de Google, d'Inria, de la CNIL et de l'association de consommateurs CLCV 16.00 Perspectives de travail, regards croisés sur la Privacy by design : - Le point de vue de l’économiste avec Alain Rallet (Paris Sud) - Le point de vue de l’informaticien avec Philippe Pucheral (UVSQ & Inria) - Le point de vue du juriste avec Célia Zolynski (UVSQ) 16.30 Conclusion et café de clôture

