Médiation scientifique

Charlotte Renauld - 27/10/2016

Retour sur le Fête de la Science 2016

Les 7 et 8 octobre derniers, le centre Inria Saclay - Île-de-France ouvrait ses portes au public pour la Fête de la Science 2016, une occasion unique de découvrir en grandeur réelle les recherches et innovations de demain en sciences du numérique. Retour en images sur cet événement...

Ce sont près de 300 personnes qui ont franchi les portes du bâtiment Alan Turing à la découverte des sciences du numérique durant ces deux journées. Cet événement était organisé en partenariat avec l'École polytechnique pour proposer un parcours scientifique commun sur le campus polytechnique à Palaiseau.

Réservée aux scolaires, la journée du vendredi a été l'occasion pour 150 collégiens et lycéens accompagnés de leurs professeurs de Mathématiques, de Physique ou d’Informatique de découvrir Inria et ses activités de recherche aux travers d'ateliers animés par des chercheurs, doctorants et personnels du centre. Venus des Yvelines, d’Essonne et de Seine-Saint-Denis, les élèves ont participé à des initiations à la programmation, à la robotique, à la simulation numérique et ont découvert le monde des bases de données.

Les équipes INFINE, CEDAR, GAMMA3 et TAO mais aussi les volontaires du Service d’Expérimentation et de Développement (SED), du Service des Ressources Humaines (SRH) et du Service Transfert, Innovation et Partenariats (STIP) se sont mobilisés pour mettre la science à la portée du grand public et des chercheurs de demain.

En famille, petits et grands ont pu, l'après-midi du samedi, se familiariser avec le monde de la recherche en sciences du numérique de manière ludique et interactive.



























Mots-clés : Inria Saclay Ile-de-France Fête de la science 2016 Médiation scientifique