L'importance des langages en Informatique : Gérard Berry, Professeur au Collège de France, donnera son prochain cours le 4 novembre à 16h au centre Inria à Rennes

Gérard Berry, Professeur au Collège de France, dispensera au centre Inria Rennes - Bretagne Atlantique un cours sur "L'importance des langages en Informatique", le mercredi 4 novembre 2015 de 16h à 18h30 à l'Espace Conférence Inria. Ce cours est gratuit et ouvert à tous. Date : 4/11/2015

4/11/2015 Lieu : Amphithéâtre, Espace Conférences Inria, Inria Rennes - Bretagne Atlantique

Ce cours sera suivi à 17h30 par une conférence donnée par Thomas Jensen, directeur de recherche Inria.

Évènement gratuit, ouvert à tous.

Programme

16h00 - 17h30 : "L'importance des langages en informatique" par Gérard Berry, Professeur au Collège de France

"Les langages sont omniprésents en informatique, ce à de nombreux niveaux : spécification, architecture, programmation, test, documentation, etc. Les plus connus sont les langages de programmation, qui traduisent directement nos idées algorithmiques en instructions d’ordinateurs. Ils ont été développés historiquement en très grand nombre, avec des des méthodes de pensée et d’action, des syntaxes et des sémantiques très variées, parfois complémentaires et parfois franchement incompatibles. Les moins bien développés sont les langages de spécification, qui constituent sans doute le point faible principal de la réalisation des systèmes. L’exposé étudiera l’évolution des différents modes de pensée qui ont conduit aux langages actuels, en insistant sur les critères qui favorisent ou empêchent le succès d’un langage donné. Il montrera l’importance des approches formelles et de l’incorporation directe de la vérification dans les langages, sujet traité dans le séminaire de Thomas Jensen qui suivra le cours. "

17h30 - 18h30 : "Intégration de la vérification formelle dans les langages de programmation" par Thomas Jensen, Directeur de recherche Inria

"La phase de validation d'un logiciel occupe une partie importante du temps consacré à sa conception. Afin d'optimiser ce processus, plusieurs langages proposent d'intégrer des constructions linguistiques qui aident à la verification formelle de propriétés de sureté et de sécurité. Dans cet exposé je vais revenir sur les contrats de logiciels comme ceux utilisés dans le langage Spec#, comparer la vérification dynamique et statique de contrats de logiciels, et examiner des propositions plus récentes sur la vérification de propriétés de sécurité en Java à base de spécifications. "

Mots-clés : Collège de France Gérard berry Cours INRIA Rennes - Bretagne Atlantique Langage Informatique