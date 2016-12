Évènement - Open Source

fOSSa 2014 (Free Open Source Software for Academia) "Pour vous ouvrir les carrefours de l'openness", les 19, 20 et 21 novembre prochains au centre Inria Rennes-Bretagne Atlantique.

Après une édition 2013 passionnée et intense en sujets innovants (open source journalism, open source vehicule, etc.), fOSSa revient en force pour une édition 2014 orientée vers les transitions en cours, leurs enjeux et le rôle de l'openness dans l'émergence de nouveaux écosystèmes. La 6e édition de fOSSa se tiendra à Rennes, les 19, 20 et 21 novembre prochains, au centre de recherche Inria Rennes-Bretagne Atlantique. Elle est organisée par Inria et la Fing, avec le soutien du FABLAB de Rennes et de La Cantine Numérique de Rennes. Date : 19/11/2014 au 21/11/2014

19/11/2014 au 21/11/2014 Lieu : Inria Rennes - Bretagne Atlantique

Si au départ fOSSa abordait essentiellement le logiciel open source et ses modèles les dernières éditions élargissent résolument le spectre en abordant les technologies ouvertes, les écosystèmes qui y sont associés et les transformations de la société qu’elles engendrent dans leurs aspects économiques, sociaux, politiques, scientifiques, techniques, etc. On constate actuellement que les modèles ouverts investissent, réinvestissent ou s'apprêtent à investir tous les domaines possibles et imaginables, qu'il s'agisse bien sûr du logiciel mais aussi de la science ou voir même de la monnaie.

fOSSa 2014, c'est :

- trois jours intenses de conférences, de débats, d'ateliers et de rencontres participatives avec des experts internationaux,

- un lieu où les futures technologies ouvertes et leurs possibles impacts sur la société sont discutés, qu'il s'agisse d'open source, d'open hardware, d'open networks, et au-delà,

- des formats originaux :

* des tracks thématiques

* des rendez-vous communautaires (tweetlunches, débat, Carrefour des possibles organisé avec la Fing)

* des démos

fOSSa 2014, c'est :

- 3 grands thèmes :

* Monnaies complémentaires (en contexte, regardons sous le capot!)

* Sciences participative

* The new hardware bazaar

* et un Carrefour des possibles.

Retrouvez le programme de cette nouvelle édition sur https://fossa.inria.fr/program/

Inscription gratuite à partir du 1er Octobre via ce formulaire

Nous vous attendons nombreux et avec l'esprit et les yeux bien ouverts!

