Conférence "Modélisation du vivant au sein de l'écosystème Inria - IRISA"

Mardi 15 octobre à 11h00, quatre équipes de recherche en informatique communes au centre Inria Rennes - Bretagne Atlantique et au laboratoire Irisa dont les thématiques sont centrées sur la modélisation du vivant, seront présentées. Date : 15/10/2013

15/10/2013 Lieu : Salle Turing - Espace Conférences Inria - Centre Inria Rennes - Bretagne Atlantique

En bioinformatique, l'équipe GenScale développe des méthodes pour l'analyse la plus efficace possible des données NGS et de structures de protéines. L'équipe Dyliss, s'intéresse à l'intégration de données, des séquences aux systèmes biologiques, pour l'identification des acteurs clés dans la réponse à un stress environnemental. Plus dans le domaine de l'imagerie, l'équipe Serpico a pour objectif de caractériser à différentes échelles d'observation spatiales " nano-micro " et temporelles, les mécanismes régulant le ciblage et le transport membranaires de protéines dans la cellule. Enfin, en imagerie médicale, l'équipe Visages développe des algorithmes pour une meilleure compréhension des pathologies du système nerveux central.



La conférence sera donnée par C. Barillot, C. Kervrann, D. Lavenier et A. Siegel.

A partir de 11h00

Entrée Libre

Mots-clés : Biogenouest Modélisation du vivant DYLISS GenScale Visages Serpico INRIA Rennes - Bretagne Atlantique