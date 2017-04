Evénement

18e Salon Culture et Jeux Mathématiques

Comme chaque année, le centre Inria de Paris participe au salon culture et jeux mathématiques. La 18e édition aura pour thème "Mathématiques et Langage" sous le haut parrainage de Stanislas Dehaene, directeur de l'unité de neuro-imagerie cognitive au centre NeuroSpin de Saclay . Le salon proposera des animations tout public, des conférences, des rencontres autour des mathématiques et de leur histoire. Date : 27/05/2017 au 30/05/2017

27/05/2017 au 30/05/2017 Lieu : Place Saint-Sulpice – Paris 6ème

Le thème "Maths et Langages" est pour le salon culture et jeux mathématiques une nouvelle occasion de développer l’appétit, le goût et la curiosité pour les mathématiques en montrant, au grand public et plus particulièrement aux jeunes, combien elles sont vivantes, belles et universelles.

Découvrez donc comment les mathématiques occupent une place de plus en plus grande dans de nombreux domaines professionnels et prenez conscience du rôle fondamental des maths et de l'info en matière d'innovation et de développement des nouvelles technologies. Des professionnel.le.s de la recherche et de l'entrepreneuriat vous attendent.

Nous présenterons deux ateliers, le premier sera animé par des scientifiques (chercheurs et ingénieurs) et le second par le service communication.

Venez donc nous rencontrer et découvrir notre stand sur "La recherche mathématique se prend au jeu !", il y aura des jeux et des manipulations mathématiques, ainsi qu'une initiation aux sciences du numérique. Il y aura aussi un café-chercheur avec le CNRS, la Fondation sciences mathématiques de Paris, Inria, l’Institut Henri Poincaré (UPMC/CNRS), l’IREM de Paris, le Laboratoire de mathématiques Nicolas Oresme (CNRS/université de Caen Normandie), la Maison des mathématiques et de l’informatique de Lyon, l’université Paris Diderot et l’université Pierre et Marie Curie.

Mots-clés : Médiation Datagramme Salon culture et jeux mathématiques Inria de Paris