Conférence scientifique

Modélisation mathématique et numérique des écoulements géophysiques

La demi-heure de science a lieu tous les mois, à partir de 13h45, dans la salle Jacques-Louis Lions au bâtiment C. Un café vous y accueille dès 13h30.

Cette demi-heure a pour but de présenter, à tous les scientifiques du centre, un thème, son intérêt et les questions qui s’y rapportent afin de répondre à la question « pourquoi mène-t-on des recherches dans ce domaine-là ?». Date : 7/07/2016

7/07/2016 Lieu : Inria de Paris, bâtiment C, salle Jacques-Louis Lions

Les domaines de recherche de l'équipe portent principalement sur la simulation numérique des écoulements à surface libre tels que les rivières, les lakes ou les océans. Ces simulations sont essentielles à la prédiction et la prévention des catastrophes naturelles comme les inondations et les tsunamis ou la propagation de polluant, ainsi qu'à l'amélioration des infrastructures de production d'énergie marine ou de culture de micro-algues. La principale difficulté scientifique réside dans l'approximation des équations de la dynamique des fluides à surface libre pour des grandes échelles de temps et d'espace. Nous exposerons une hiérarchie de modèles de complexités et précisions croissantes et nous donnerons des pistes de leur résolution numérique.

Mots-clés : Mathématique Ecoulements Géophysiques Modélisation Numérique