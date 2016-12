Evénement

Conférence "La révolution numérique appliquée à la chirurgie"

Le 25 novembre à 16h30 aura lieu la Conférence« La révolution du numérique appliquée à la chirurgie » en présence du Professeur Luc Soler, directeur de la R&D à l’IRCAD, co-fondateur de la société Visible Patient et professeur associé Université de Strasbourg. Date : 25/11/2016

Cette conférence est le premier rendez-vous d’un colloquium intitulé « Interfaces » :

L’essor d’Internet et des technologies numériques transforme nos sociétés en profondeur, pour le meilleur et pour le pire. Le tsunami numérique bouleverse des pans entiers de notre quotidien et redéfinit nos façons de communiquer, de travailler, de s’informer, d’apprendre, de se divertir, de réfléchir et de consommer. Notre monde est en pleine mutation, et l’univers de la recherche n’échappe pas à la déferlante. Agronomie, médecine, biologie, géosciences, humanités, toutes deviennent numériques. La panoplie du chercheur de tout bord s’enrichit d’une expertise en ingénierie numérique (données massives, calcul intensif, apprentissage, simulation, etc.) pour lui permettre d’explorer de nouveaux territoires. À l’ère numérique, ses pratiques documentaires évoluent, sa recherche gagne en visibilité, la façon dont il communique et s’informe se métamorphose.

Mais la mue du champ scientifique ne s’arrête pas là. Le numérique introduit des changements méthodologiques dans les pratiques de recherche (recherche participative, recherche guidée par les données). Il tend à gommer les frontières habituelles entre les disciplines et à fluidifier les interfaces. Il fait émerger de nouveaux enjeux sociaux, juridiques, éthiques tels que le partage de données scientifiques (open data) ou le libre accès à la publication scientifique (open access).

Comment les différentes disciplines s’adaptent-elles à cette nouvelle donne numérique ? Comment leurs problématiques propres contribuent-elles à irriguer la science informatique et faire naître l’algorithmique de demain ? Quel regard les SHS portent-elles sur ces mutations scientifiques qui accompagnent la transition numérique ? Et le processus galopant de la révolution numérique en science a-t-il une face cachée ?

Les conférences du colloquium « Interfaces » tenteront d’apporter des éclairages sur ces questions.

Pour réserver votre place à la conférence, veuillez remplir ce formulaire.