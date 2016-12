Portrait

1/12/2014

Miguel Couceiro rejoint Inria Nancy-Grand Est

Miguel Couceiro a rejoint l’équipe projet ORPAILLEUR à la rentrée dernière. Originaire du Portugal, il est actuellement professeur à l’UFR Mathématiques Informatique de l’Universite de Lorraine.

Retour sur le parcours de ce jeune professeur, nouvellement arrivé à Nancy.

Après un master en 2002, à l’Université de Tampere (Finlande) Miguel obtient son doctorat en 2006 avec une thèse intitulé « On Definability of Functions of Several Variables»). Dans cette même université, il a ensuite intégré une équipe en logique et théorie des modèles finis (mathématiques discrètes). Ses travaux portaient essentiellement sur l'algèbre universelle et la logique multivaluée.

En 2007, il est recruté comme assistant-chercheur à l'Université du Luxembourg où il intègre l'équipe en recherche opérationnelle et mathématiques de la décision. C’est là qu’il a été initié à la théorie de l’agrégation, thème de plus en plus présent dans le monde scientifique, non seulement en mathématiques, en physique ou en informatique, mais aussi dans les domaines appliquées des sciences de l’information, de l’ingénierie et de la décision.

La théorie de l’agrégation vise essentiellement à modéliser les processus afin de combiner plusieurs valeurs (échelles, scores, structures, données...) en une seule valeur représentative. Agréger, c’est à dire avoir un résumé des informations est toujours nécessaire et doit être la plus adéquate possible.

Ceci a fortement contribué à l'ouverture de ses intérêts dans les processus d'agrégation en aide à la décision et systèmes de l’information.

Cette tendance s'est renforcée en 2012 lorsqu’il est recruté comme maître de conférences au LAMSADE, à l’Université Paris-Dauphine.

« Mes travaux ont été orientés vers l'édification de structures mathématiques et logiques en aide à la décision. Par exemple, la modélisation et la représentation de préférence et vers la thématique de l'apprentissage de préférences au sens large", complète Miguel.

L'équipe projet ORPAILLEUR est une équipe commune CNRS/Inria/Université de Lorraine.

Mots-clés : Miguel Couceiro ORPAILLEUR Agrégation Mathémathiques Loria