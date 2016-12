Interaction homme-machine

Un pupitre numérique pour s’improviser chef d’orchestre

Dimanche 8 mars aura lieu la journée de clôture de l’exposition « Monte le son ! », organisée par le Forum Départemental des Sciences à Villeneuve d’Ascq. Dimanche après-midi (dès 14h), retrouvez la performance « Conversation à double sens » où publics et musiciens pourront interagir grâce à un pupitre numérique réalisé par l’association Poïetic et l’équipe-projet Mint d’Inria Lille - Nord Europe. Date : 8/03/2015

8/03/2015 Lieu : Forum Départemental des Sciences, Villeneuve d'Ascq

L’exposition « Monte le son ! »

Depuis le 8 avril 2014 a lieu l’exposition « Monte le son ! » au Forum Départemental des sciences de Villeneuve d’Ascq. Cette exposition inédite, interactive et ludique, invite chacun à expérimenter le son, en réfléchissant à ce qu’est la musique. Michaël Bradke, artiste allemand et créateur de l’exposition, propose au public de pratiquer la musique seul ou a plusieurs, à l’aide de 22 modules des plus originaux.

Un pupitre augmenté…

L'association Poïetic et l’équipe-projet Mint d’Inria Lille - Nord Europe (commune avec le CNRS et l'Université Lille1*) menée par Laurent Grisoni, ont travaillé à la réalisation d’un pupitre à deux faces à l’occasion d’un projet en collaboration avec le Conservatoire de Lille et l’artiste Wax Tailor. Ce pupitre numérique sera utilisé le 8 mars pendant la journée de clôture de l’exposition « Monte le son ! », à l’occasion d’une performance inédite de « sound sketching » : le public sera convié à réaliser des dessins au doigt sur la face tactile du pupitre, que les musiciens devront appréhender comme une partition.

À l’initiative de cette performance de médiation culturelle, une association entre l’équipe de recherche Mint, l’association Poïetic menant des recherches sur les outils numériques pour la création musicale, et l’artiste Élise Vallet qui travaille en particulier sur les relations entre graphisme et musique.

… un outil pédagogique, pour une « Conversation à double sens »

Le principe de cette performance ? D’un coté du pupitre, un écran tactile à disposition du public pour écrire et dessiner, de l’autre, un

écran à destination des musiciens qui affiche les réalisations graphiques. À l’occasion de « Conversation à double sens », les enfants seront invités à dessiner spontanément sur le pupitre, face public, pour « composer » une partition graphique d’un nouveau genre, interprétés en temps réel par les musiciens depuis l’autre face du pupitre. Chaque couleur communique avec un instrument. Aucune connaissance n'est nécessaire, il faut alors laisser libre court à son imagination et faire confiance à ses sens. Et une fois le dialogue installé, difficile de dire qui contrôle qui !

La performance mêle nouvelles technologies, dessin et musique pour créer un échange surprenant entre le public et les musiciens. Entre jeu et création artistique collaborative, le pupitre permet d’appréhender la musique sous une approche nouvelle. Ce dispositif permet aussi une remise en question de cette barrière entre public et musiciens que constitue habituellement le pupitre.

Vous souhaitez vous prendre pour un chef d’orchestre, ou simplement assister au spectacle ? Rendez-vous dimanche 8 mars après-midi (dès 14h), au Forum Départemental des sciences.

* au sein de l'UMR 9189 CNRS-Centrale Lille-Université Lille1, CRIStAL.

Localisation

Mots-clés : Équipe Mint Numérique dans la musique Art et sciences Poïetic Interaction homme-machine