Équipes associées

24/03/2017

Une recherche à l’échelle internationale

Depuis 2002, Inria finance un programme appelé « équipes associées » pour renforcer les collaborations entre des équipes-projets Inria et des équipes de recherche de haut niveau à travers le monde. En 2017, le centre Inria Lille – Nord Europe compte sept équipes associées nouvellement créées ou en prolongation, à travers le monde.

Accélérer la recherche

Les équipes associées sont des instruments importants de la politique scientifique et internationale d’Inria. Le programme vise à renforcer le potentiel scientifique de l’institut par le développement de collaborations entre des équipes-projets Inria et des équipes de recherche de haut niveau issues du monde entier. Le programme s’articule autour d'un projet de recherche conjoint et soutient la mobilité des membres impliqués dans l'équipe en France et dans les pays partenaires.

Ces alliances sont de véritables accélérateurs pour la recherche. Elles permettent d’une part aux chercheurs mobilisés de mutualiser leurs données de recherche et de s’ouvrir à de nouvelles perspectives, et d’autre part de consolider les liens durables entre les chercheurs au niveau international.

Nos équipes associées en 2017

Mathématiques appliquées, calcul et simulation

Équipe EduBand : « Bandits éducatifs ».

Association entre l’équipe-projet Sequel (commune avec le CNRS, l'Université de Lille − sciences et technologies et l'Université de Lille − sciences humaines et sociales*) et la Carnegie Mellon University, États-Unis.

Équipe HoTSMoCE : « Outils d'homogénéité pour commande et estimation avec modes glissants ».

Association entre l’équipe-projet Non-A (commune avec l’École Centrale Lille, le CNRS et l'Université de Lille − sciences et technologies*) et la Universidad Nacional Autonoma de Mexico, Mexique.

Équipe MOHA : « Algorithmes hybrides pour l'optimisation multi-objectif mixte : Application aux smart grids ».

Association entre l’équipe-projet Dolphin (commune avec l'Université de Lille − sciences et technologies*) et l’École Mohammadia d’Ingénieurs, Maroc.

Équipe BIPLOS : « Problèmes biniveaux en logistique et sécurité ».

Association entre l’équipe Inocs (commune avec l’École Centrale de Lille et l’Université Libre de Bruxelles*) et la Universidad de Chile, Chili.

Perception, Cognition, Interaction

Équipe LEGO : « Apprentissage de représentations pour le traitement automatique de la langue ».

Association entre l’équipe-projet Magnet (commune avec le CNRS, l’Université de Lille − sciences humaines et sociales et l'Université de Lille − sciences et technologies*) et la University of California, Los Angeles, États-Unis.

Réseaux, systèmes et services, calcul distribué

Équipe SOMCA : « Auto-optimisation des architectures orientées services pour l'informatique mobile et dans les nuages ».

Association entre l’équipe-projet Spirals commune avec l'Université de Lille − sciences et technologies*) et l’Université du Québec, Montréal, Canada.

Équipe Agrinet : « Réseau de capteurs pour une meilleure gestion de l’agriculture » .

Association entre l’équipe-projet Fun et la Stellenbosch University, Afrique du Sud.

* au sein de l'UMR 9189 CNRS-Centrale Lille-Université de Lille − sciences et technologies, CRIStAL.

