Enquête

30/01/2015

Nous, Vous, Inria Lille

Retour sur l’enquête réalisée en décembre 2014 permettant de faire un point d’étape sur l’image et l’impact du centre Inria Lille – Nord Europe auprès des acteurs qui composent son écosystème : Industriels, partenaires académiques, collectivités, journalistes, prestataires, enseignants…

Depuis la création en 2008 d’Inria Lille - Nord Europe aucune étude sur l’image du centre de recherche n’avait été réalisée à l’échelle locale. À ce stade de notre développement, il nous a paru important d’interroger les partenaires, collaborateurs extérieurs et publics curieux de nos activités et d’être à l’écoute de leurs opinions. Nous les avons donc questionnés sur la perception qu’ils avaient de l’activité du centre, sur son identité, ses valeurs et ses missions.

Le centre en quelques chiffres

Près de 200 personnes ont donné avec beaucoup de spontanéité et de franchise leur vision du centre. Ces éléments de réponses sont d’autant plus pertinents car 88% des personnes interrogées estiment avoir un niveau de connaissance satisfaisant pour juger et donner un avis sur nos activités. Le profil des répondants est composé pour une grande majorité d’industriels (50%), des partenaires académiques régionaux (36%), d’enseignants, de journalistes et de nos prestataires.

Missions

Les missions associées à l’activité du centre Inria Lille - Nord Europe nous ont permis de conforter notre positionnement et le niveau de connaissance de nos publics. Les sciences du numérique et l’innovation technologique incarnée par le transfert ont obtenu le plus grand nombre de suffrage ce qui correspond au cœur de l’activité du centre de recherche Inria Lille - Nord Europe. Par ailleurs, la dimension Européenne et internationale des travaux des équipes de recherche mérite une meilleure mise en lumière des collaborations et des projets qui sont actuellement en cours.

Au-delà de ces missions, les valeurs véhiculées par le centre de recherche reflètent bien son identité et correspondent à la philosophie et à l’engagement de l’ensemble de ses membres, qu’il soit chercheur ou personnel administratif.

La recherche

Les sciences informatiques et mathématiques, au cœur de nos activités, jouent un rôle central dans l’évolution numérique que vit notre société. En adéquation avec les objectifs de l'institut et les stratégies des principaux partenaires, les activités scientifiques du centre de recherche Inria Lille - Nord Europe se focalisent en particulier sur quatre grandes priorités :

Internet des données et Internet des objets

Génie logiciel pour systèmes éternels

Modèle patient dynamique

Couplage perception/action pour l'interaction homme-machine

Ses priorités scientifiques du centre Inria - Lille Nord Europe souffrent d’un déficit de compréhension. Les préoccupations et l’impact des travaux de recherche sur la société sont réels mais parfois mal compris. Néanmoins l’importance de ce travail de recherche en sciences du numérique est souligné comme un véritable enjeu pour l’avenir. La santé, l’environnement, la sécurité des biens et des personnes, la création d’emplois et le développement économique sont autant de sujets sur lesquels notre écosystème est curieux de l’avancée des travaux de nos équipes de recherche.

Transfert & innovation

Le centre de recherche Inria Lille - Nord Europe mène une politique active de partenariats et de transfert vers les entreprises innovantes. Son objectif : transformer les technologies issues des travaux de recherche en produits ou services. Pour cela, plusieurs types d’actions sont possibles : projets collaboratifs, contrats de R&D, expertises et conseils par les chercheurs, thèses Cifre, laboratoires communs, disponibilité du plateau Inria à EuraTechnologies pour des évènements sur-mesure… Moins de 50% des personnes interrogées ont connaissance de l’ensemble de ces prestations. Néanmoins, l’intérêt suscité par les sujets et faits marquants du centre concernant l’impact des recherches sur l’écosystème socio-économique régional sont des signes forts qui confortent nos chiffres clés actuels :

Et pour conclure, voici quelques citations sélectionnées dans la tribune d’expression libre que nous avons proposée pour définir l’image du centre Inria Lille - Nord Europe.

« Image forte comme acteur de la recherche en numérique mais à développer comme acteur local du numérique »

« excellent scientifiquement et/mais élitiste par sa mission »

« un pôle d’expertise pour l’entreprise et l’enseignement »

« trop méconnu, pas assez visible »

« un centre dynamique, créatif et qui cherche à diffuser ses connaissances »

Les témoignages donnent dans l’ensemble l’image d’un centre de recherche d’excellence, innovant et dynamique mais qui souffre d’un déficit de visibilité et parfois de clarté dans ses messages. Le déficit de connaissance du centre vis-à-vis du grand public a été souvent relevé mais il se justifie par le positionnement de la communication du centre qui a plutôt vocation à toucher des publics ciblés tels que les élèves de lycées pour les inciter à aller vers des filières scientifiques, les industriels pour notre mission de transfert et d’innovation et les partenaires institutionnels pour montrer comment leurs engagements dans l’activité du centre se concrétisent par des projets de recherche qui ont un impact sur les questions de société.

Tout le challenge en 2015 sera à présent de tendre vers une amélioration de cette image. Nous avons aussi retenu avec attention les différents sujets sur lesquels nous devrions mettre l’accent et tout particulièrement l’impact des travaux de recherche dans les sciences du numérique en région. Nous vous donnons donc rendez-vous sur notre site et sur le compte twitter du centre pour suivre notre actualité.

Mots-clés : Enquête image Centre Inria Lille - Nord Europe