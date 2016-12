IDEX

25/01/2016

L’IDEX Université de Lille non retenue : l’ambition reste intacte

Les résultats de la sélection IDEX ont été rendus publics ce vendredi 22 janvier. C'est avec regret que nous apprenons que l'IDEX Université de Lille n'a pas été retenue. Nous félicitons sincèrement Grenoble et Nice pour leurs sélections.

Nous poursuivrons notre engagement

Le groupement constitué de l’Université de Lille, des trois grands organismes de recherche (CNRS, Inria et Inserm) et du Collegium des Grandes Ecoles avec leurs partenaires rassemblés au sein de la COMUE, avec la Région Nord-Pas-de-Calais-Picardie et la Métropole européenne de Lille, souhaite toutefois marquer sa très grande déception et sa totale incompréhension suite à sa non sélection.

Dans l’attente des éléments d’appréciation du jury international, nous restons convaincus de la force et de la crédibilité de notre ambition et de la trajectoire d’excellence pour le groupement Université de Lille.

Nous poursuivons notre engagement autour de ce magnifique projet et notre combat pour mobiliser les moyens au service de son développement. La construction de l’Université de Lille est largement engagée et aboutira, comme prévu, le 1er janvier 2018.

L’ensemble des porteurs du projet et leurs partenaires souhaitent remercier vivement tous les acteurs qui se sont impliqués depuis le départ. Nous remercions aussi le monde économique, les collectivités et les élus, qui restent plus mobilisés que jamais.

C’est ensemble que nous avons construit notre projet et c’est ensemble que nous le poursuivrons.

