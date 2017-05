Best paper

10/05/2017

International Colloquium on Automata, Languages, and Programming (ICALP) - Best paper

Pierre Bourhis, chargé de recherche au sein de l'équipe-projet Links (commune avec le CNRS, l'Université de Lille − sciences et technologies et l'Université de Lille − sciences humaines et sociales*), a reçu le Best Paper Award du track B de la conférence ICALP qui aura lieu en juillet prochain.

Ce prix vient récompenser l'article "Characterizing Definability in Decidable Fixpoint Logics" de Pierre Bourhis et de ses collègues d'Oxford Michael Benedikt et Michael Van den Boom.

Le 44ème International Colloquium on Automata, Languages, and Programming aura lieu du 10 au 14 juillet prochain à Warszawa en Pologne. ICALP est le principal rendez-vous annuel d'Europe de l'EATCS. (European Association for Theoretical Computer Science)

* au sein de l'UMR 9189 CNRS-Centrale Lille-Université de Lille − sciences et technologies, Cristal.

Mots-clés : Pologne Automatique Langage Programmation Paper award