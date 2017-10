Appels à projets

I-SITE Université Lille Nord - Europe : première campagne d'appels à projets

Le 25 septembre 2017, l’I-SITE Université Lille Nord-Europe (ULNE) lance sa toute première campagne d’appels à projets. Inria fait partie des membres fondateurs de cet ambitieux projet.

I-SITE, un Programme Investissements d’Avenir

Labellisé I-SITE en février 2017 dans le cadre de la 2e vague du Programme Investissements d’Avenir, cet ambitieux projet qui fédère pas moins de 14 membres fondateurs vise à transformer le paysage de la recherche et de la formation en région Hauts-de-France, en renforçant et en diffusant son excellence. Santé, Planète et Monde numérique : le projet est structuré autour de trois thématiques interconnectées couvrant un spectre disciplinaire large. L’internationalisation et la valorisation sont également au cœur de ses priorités.

Ces premiers appels à projets s’articulent autour de trois ambitions majeures : renforcer (sustain) l’excellence de la recherche, étendre (expand) son périmètre et favoriser sa valorisation. Les membres fondateurs1 dont fait partie Inria, ainsi que les membres partenaires2 sont concernés par ces appels à projet et, conformément aux engagements de l’I-SITE ULNE, une attention particulière sera apportée aux projets émanant des sciences humaines et sociales ou associant les sciences humaines et sociales.

Ce seront ainsi 16 à 21 projets qui seront sélectionnés par un jury international extérieur pour une enveloppe globale d’environ 2,5 millions d’euros, incluant le financement de 11 doctorant-e-s.

Les résultats seront communiqués le 18 décembre 2017.

Calendrier

25 septembre : Ouverture en ligne des appels à projets

16 octobre : Réception des lettres d’intention (pré-projets qui ne font pas l’objet d’une sélection à ce stade)

13 novembre : Clôture de l’appel à projets fin décembre : Classement et notification des résultats

Un appel à projets pour le financement de 9 thèses en co-tutelle avec l’Université KU Leuven sera publié début octobre.

Le projet I-SITE ULNE en chiffres

14 membres fondateurs

15 millions d’euros annuels

74 000 étudiants

2 100 doctorants

190 entreprises engagées

1 Université de Lille, Centrale Lille, ENSAIT, ENSCL, IMT Lille-Douai, Sciences Po Lille, ESJ, ENSAPL, ENSAM- Campus de Lille, CNRS, INSERM, Inria, CHRU de Lille et Institut Pasteur.

2 Les partenaires sont le Centre Oscar Lambret, Université d’Artois, Université du Littoral Côte d’Opale, Université de Valenciennes et du Hainaut Cambrésis, FUPL, KU Leuven, SKEMA Business School, IFSTTAR, ONERA et IFREMER.

Mots-clés : Programme Investissements d’Avenir I-SITE Université de Lille