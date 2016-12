Arts et Sciences

Experimenta : rencontres entre Arts et Sciences

Le salon Experimenta propose au public de tester des dispositifs technologiques utilisables dans les domaines du spectacle vivant, des arts plastiques, des industries créatives, à visée pédagogique ou de culture scientifique. L'occasion pour les chercheurs de l'équipe de recherche EVASION de présenter leurs travaux autour des dispositifs HandNavigator et Aestem Studio, outils de création, manipulation, dessin et sculpture d'objets numériques 3D utilisables de façon interactive et intuitive par des artistes. Date : 5/10/2011 au 8/10/2011

5/10/2011 au 8/10/2011 Lieu : Minatec - CEA Grenoble

Minatec - CEA Grenoble Organisateur(s) : Atelier Arts-Sciences du théâtre de l'Hexagone de Meylan

HANDNAVIGATOR

HandNavigator est un dispositif permettant de manipuler avec sa main réelle des objets dans un monde virtuel grâce à une souris 3D surmontée d’un ensemble de capteurs. Des études d’ergonomie et de design ont permis de faire évoluer le dispositif, avec la création de plusieurs prototypes, de plus en plus adaptés à l’usage. Le confort d’utilisation et la dextérité permise par le nombre important de degrés de liberté ouvrent aujourd’hui de nombreuses perspectives pour la manipulation d’objets virtuels. La sculpture virtuelle est une des applications possibles de ce dispositif intuitif et immersif qui permet ainsi d’imiter la sculpture réelle tout en s’affranchissant des contraintes du monde réel (séchage de la matière, gravité,…).

AESTEM STUDIO

Dessiner et sculpter des objets dans l’espace de manière intuitive et interactive en reproduisant les mécanismes de la vision en trois dimensions, voici le défi que se sont lancé les chercheurs et ingénieurs de l’équipe EVASION. Le logiciel AESTEM Studio issu de leurs recherches permet la modélisation intuitive de formes 3D en s'appuyant sur des métaphores de type croquis et de type sculpture/modelage. Cette technologie se rapproche donc de techniques bien maîtrisées dans le monde réel, mais permet de s’affranchir des nombreuses contraintes liées aux matériaux. Ce logiciel rend ainsi la création et la manipulation de contenu numérique 3D accessible à tous les publics. Il pourrait donc fournir aux artistes un outil de modélisation 3D leur permettant de dessiner des formes en temps réel, de manière interactive et instinctive.

EXPERIMENTA L’objectif du salon Expérimenta (5-8 octobre 2011, Grenoble) est de permettre au public de tester des dispositifs d’interface homme machine, résultats de travaux de collaborations entre artistes et scientifiques ou projets directement issus des laboratoires et instituts de recherche. Les technologies utilisées se retrouveront autour de trois grands domaines : lumière et énergie, électronique et captation du signal, informatique et numérique. Entre découverte pour le grand public et moments privilégiés de rencontres entre professionnels, cet événement est l’occasion de rassembler une communauté d’innovation entre Arts et Sciences à Grenoble : artistes, acteurs culturels, universitaires, professionnels du monde de l’entreprise, de la recherche, de l’innovation, et un public plus large. Expérimenta est organisé par l'atelier Arts-Sciences du théâtre de l'Hexagone de Meylan dans le cadre des Rencontres-i, biennale Arts-Sciences. Partenaires : CEA Leti - CEA Liten - INES - MINATEC IDEAs Laboratory® - MINATEC - Inria - Université Joseph Fournier - ICM - Université Pierre Mendes France - Erasme, Centre Multimédia du Rhône - ENSCI Les Ateliers - ARS ELECTRONICA - CCSTI La Casemate de Grenoble.

