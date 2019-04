Conférences ISN 2019

« Pirater » l’humain. Données, manipulations et enjeux éthiques

Date : 10/04/2019

10/04/2019 Lieu : Montbonnot

Montbonnot Intervenant(s) : Claude Castelluccia

Claude Castelluccia Organisateur(s) : Inria Grenoble Rhône-Alpes - Académie de Grenoble

Nos données personnelles sont collectées et utilisées en permanence par les services en ligne, comme Google ou Facebook ou encore exploitées par les publicitaires pour personnaliser les contenus ou les publicités. Cette surveillance par les données, qu’on appelle parfois "surveillance liquide" ou "dataveillance" est aujourd’hui omniprésente.

Ce que l’on sait moins, c’est que nos données personnelles sont de plus en plus utilisées pour nous influencer, voire nous manipuler. En contrôlant les informations que nous recevons en ligne et en les adaptant à nos comportements, un service comme Facebook peut servir à influencer nos comportements de clients, nos opinions, nos émotions, voire, comme le suggère l’affaire récente Cambridge Analytica, nos choix politiques.

Avec le développement de l’intelligence artificielle, les techniques de détection des émotions et de l’utilisation de la neuroscience en marketing ainsi que les techniques de manipulation vont devenir de plus en plus efficaces, dangereuses et insidieuses. Les fake news seront de plus en plus réalistes et difficilement détectables, et utiliseront des nouveaux formats comme le son ou la vidéo (les deep fakes ). La manipulation de masse en ligne par les données est un danger croissant pour nos libertés et nos démocraties. Il s’agit d’un problème étonnamment sous-estimé aujourd’hui et qui mériterait beaucoup plus d’attention, de transparence et de recherche !

Claude Castellucia est Directeur de Recherche à Inria Grenoble Rhône-Alpes et directeur de l'équipe PRIVATICS (Modèles, architectures et outils pour la protection de la vie privée dans la société de l’information)

