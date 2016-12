Inauguration

Inauguration de l'Equipex FIT IoT-Lab

La plateforme FIT IoT-LAB est un équipement d'expérimentation à grande échelle d'objets communicants et réseaux de capteurs. Cette plateforme, intégrée à l'équipement d'excellence FIT (Future Internet of Things), est inaugurée jeudi 6 et vendredi 7 novembre 2014 avec l'organisation d'un workshop et d'un tutoriel. Date : 6/11/2014 au 7/11/2014

6/11/2014 au 7/11/2014 Lieu : Inria Grenoble - Rhône-Alpes

FIT IoT-LAB permet un déploiement rapide d'expérimentations et leurs évaluations par la collecte et l'analyse des données. La plateforme offre aux utilisateurs un contrôle total des nœuds capteurs sur le réseau sans fil, permettant de superviser la consommation d'énergie et les métriques réseaux.

FIT IoT-LAB compte aujourd’hui plus de 300 utilisateurs -dont une dizaine d'industriels-, répartis dans plus de 40 pays, et a déjà permis de réaliser près de 10 000 expérimentations.

PROGRAMME

Workshop Internet Of Things / Equipex FIT IoT-LAB

JEUDI 6 NOVEMBRE 2014 09h30 - 18h00 : Workshop Chair: Eric Fleury, ENS de Lyon / Inria 18h00 - 19h30 : Cocktail VENDREDI 7 NOVEMBRE 2014 09h30 - 15h00 : Tutoriels et démonstrations

Le programme complet sur le site web FIT IoT Lab

FIT IoT-LAB fait partie de l'équipement d'excellence FIT (Future Internet of Things), financé dans le cadre du programme ministériel des investissements d'avenir. FIT propose un ensemble de plateformes complémentaires et innovantes mis à disposition des utilisateurs académiques et industriels pour expérimenter le futur Internet des objets et les réseaux d'objets communicants.

Mots-clés : IOT Lab Equipex FIT INRIA Grenoble - Rhône-Alpes