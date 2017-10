Forum Méthodes Formelles

FMF - Forum méthodes formelles :''Véhicules autonomes et méthodes formelles''

Ce forum est consacré aux méthodes formelles de développement. Il s'agit d'un cycle de conférences/forums pour vous présenter les fondements théoriques de ces méthodes, mais surtout faire un état de l’art et de la pratique, démystifier, échanger, et pourquoi pas monter ensemble des projets pour “passer à l’acte” ? Date : 10/10/2017

10/10/2017 Lieu : inria grenoble - grand Amphithéâtre

inria grenoble - grand Amphithéâtre Organisateur(s) : Les conférences ont lieu à Toulouse au LAAS-CNRS et sont retransmises en direct à Grenoble au centre INRIA Rhône Alpes, à Rennes au centre INRIA Bretagne Atlantique ainsi que sur le campus de Saclay.

Programme

08h45 -08H55 Accueil des participants

08h55-09h00 « Courte introduction à la journée »

Agusti Canals (CS Communication & Systèmes, Toulouse, France)

Exposé Introductif

09h00-10h00 « La voiture autonome : développements en cours, problématiques »

Serge Boverie (Continental Automotive, Toulouse, France)



Analyse formelle des concepts opérationnels

10h00-10h30 « Formal methods will not prevent self-driving cars from having accidents »

Thierry Fraichard (INRIA, Grenoble, France)

10h30-11h00 « Analyse fonctionnelle des systèmes cyber-physiques avec incertitudes »

Goran Frehse (Verimag, Grenoble, France)

11h00-11h30 : Pause Café

Sûreté et sécurité formelle des systèmes

11h30-12h00 « Apport d'Altarica pour la sécurité du binage autonome »(projet en collaboration avec Naio)

Jean-Loup Farges & Pascal Schmidt (ONERA, Toulouse, France)

12h00-12h30 « FORCES3 : Formal engineering for certified control-command embedded systems »

Claire Pagetti (ONERA, Toulouse, France)

12h30-14h00 : Pause Repas

Modélisation pour la vérification formelle

14h00-14h30 « Deadlock free dispatching for fleets of vehicles »

Franco Mazzanti, Alessio Ferrari and Giorgio O. Spagnolo (ISTI-CNR, Pisa, Italy)

14h30-15h00 « Validation and verification of time properties of the functional level of autonomous vehicles »

Félix Ingrand (LAAS-CNRS, Toulouse, France)

Vérification formelle du code embarqué

15h00-15h30 « Development and Formal Verification of a Micro-Glider Flight Stack with SPARK »

Emanuel Regnath (Technical University of Munich, Munich, Germany)

15h30-16h00 « Méthodes formelles au service de la voiture autonome »

Vassil Todorov (PSA, Paris, France)

Retour d'expérience

16h00-16h30 « Sur la pratique des méthodes formelles par de non praticiens : Autopsie d'un robot »

Eric Jenn (IRT Saint Exupéry, Toulouse, France)

16h30-17h00 « SynC Contest: an Automatic Driving Challenge using Model-based Design and Synchronous Programming »

Mihaela Sighireanu (LIAFA/Université Paris Diderot, Paris, France)

Mots-clés : Véhicule autonome