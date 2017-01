conférences - débats

Comprendre les phénomènes d'effondrement de sociétés

L'équipe de recherche STEEP, vous propose de poursuivre le cycle de conférences - débats "Comprendre et Agir". La première conférence de cette nouvelle année aura lieu le jeudi 9 février de 11h30 à 13h00 sur le thème "Comprendre les phénomènes d'effondrement de sociétés. Quel avenir pour la notre ? " Date : 9/02/2017

9/02/2017 Lieu : Inria Grenoble - Rhône-Alpes

Inria Grenoble - Rhône-Alpes Intervenant(s) : Emmanuel Prados

Conférence animée par Emmanuel Prados, chercheur Inria et responsable de l'équipe projet STEEP.

Crise financière, crise de la dette, crise économique, crise monétaire, crise politique, crise démocratique, crises sociales, crises environnementales, crise des réfugiés, tensions géopolitiques etc.

Cette accumulation de "crises" peut poser question.

Avons nous à faire à une succession ou combinaison passagère de crises liée à une redistribution globale des cartes ou cela est-il dû à des phénomènes encore plus profonds comme un effondrement de société ?

Si, l'idée même d'un tel effondrement a toujours été un peu taboue et son évocation dans le débat public souvent dénigrée, nous pensons qu'il peut être aujourd'hui fondé, voire clairvoyant de le reconsidérer.

De façon, donc, à mieux appréhender ces phénomènes et de les rendre plus palpables, nous nous appuierons tout d'abord sur des analyses scientifiques qui décrivent les mécanismes en jeu.

Nous aborderons ensuite des études historiques qui rendent ces phénomènes plus vraisemblables, plus plausibles.

Nous nous interrogerons après sur la situation actuelle de notre société contemporaine. Vérifie t-elle les caractéristiques pouvant engendrer un effondrement ?

Les choses sont-elles inéluctables ? Devons nous et pouvons nous agir ?

Format de la conférence

11h15 : accueil

11h30 : conférence

12h00 : débat

Les conférences - débats « Comprendre et agir » éclairent les questions de sociétés pour agir sur notre monde. Elles s'adressent à tous, citoyens et chercheurs, et se fixent pour but de mettre en évidence dans un langage accessible, les connaissances scientifiques pointues et les questionnements éthiques pour participer à la décision et pour agir ensemble sur un monde partagé. L'exposé de 30 minutes est suivi d'un débat avec le public.

