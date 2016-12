The 2015 IEEE International Workshop on Advanced Robotics and its Social Impacts

Conférence

Le Centre Inria Grenoble Rhône-Alpes et l'Institut des ingénieurs électriciens et électroniciens (IEEE) organisent l'Atelier international IEEE 2015 sur la robotique avancée et ses impacts sociaux (ARSO). Cet atelier se tiendra au salon Innorobo, à la Cité Internationale de Lyon. Des chercheurs de classe mondiale, ingénieurs, investisseurs, économistes et représentants de l'industrie et du gouvernement pourront échanger sur les technologies de pointe de robotique et leurs impacts sur la société humaine. Les sujets vont de technologies traditionnelles de robotique, l'innovation, les aspects socio-économiques, mais aussi les aspects psychologiques et philosophiques de l'interaction homme-robot.