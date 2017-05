Habitat intelligent

23/05/2017

Habitat intelligent et innovation dans le logement social : rencontre entre bailleurs sociaux et monde de l'innovation

Absise, association des bailleurs sociaux de l’Isère, et Inria Grenoble Rhône-Alpes organisent le 23 mai 2017 une journée de rencontres entre chercheurs, bailleurs sociaux et start-ups sur le thème « Habitat intelligent et innovation dans le logement social ». L’objectif : créer de nouvelles synergies entre les mondes de la recherche, de l’innovation et du logement social pour développer le logement social de demain : connecté, intelligent, économe en énergie et adapté aux besoins des usagers.

Le logement social a une longue tradition d’innovation: il est souvent en avance sur son temps par son architecture, par la performance énergétique de ses bâtiments (la consommation du parc de logement social est 30 % inférieure à celle du parc privé), par le recours aux énergies renouvelables (premiers panneaux photovoltaïques installés sur du logement social isérois), par l’intégration des habitants dans les processus de décisions, ou encore par la prise en compte des besoins des publics spécifiques et les nouvelles façons d’habiter.

Pour maintenir son rôle dans l’écosystème local de l’innovation, Absise, l'association des bailleurs sociaux de l'Isère, souhaite développer de nouveaux projets de collaboration avec la recherche et l'innovation (université, start-ups...) pour imaginer et construire l’habitat social de demain.

Pour Stéphane Duport-Rosand, président d’Absise, « L’habitat social de demain présente trois principaux enjeux : poursuivre la transition énergétique, s’adapter à tous les publics et aux modes de vie contemporains, et améliorer la prise en compte des questions sanitaires dans le logement ».

Avec Amiqual4Home, plate-forme unique dédiée à la conception et au prototypage des services et objets connectés qui équiperont les habitats intelligents de demain, Inria mène des recherches et expérimentations pour simplifier la vie quotidienne, favoriser le bien-être et le maintien à domicile des personnes dépendantes, surveiller et maîtriser la dépense énergétique, et protéger la vie privée des habitants connectés.

Rassemblant plus de 200 personnes ce mardi 23 mai dans les locaux d’Inria, à Montbonnot, la journée d’échanges et de prospective "Habitat intelligent et innovation dans le logement social" a pour ambition de réunir bailleurs, industriels et acteurs de recherche afin d’imaginer le rôle du numérique et des objets connectés dans l’amélioration de la qualité de vie et la maîtrise des coûts.

Cette journée s’inscrit dans le cadre de la Semaine nationale des Hlm, rendez-vous citoyen organisé tous les ans partout en France par le Mouvement Hlm.

A propos d’Absise L’Association des bailleurs sociaux de l’Isère, créée en octobre 1992, regroupe 10 bailleurs sociaux de l’Isère, représentant un patrimoine locatif d’environ 75 000 logements. L’association s’attache à la construction d’une parole collective inter-bailleurs en Isère, dans un esprit de partenariat avec l’ensemble des acteurs du logement.

