Inauguration

15/03/2012

Un bâtiment tout neuf pour Inria Bordeaux Sud-Ouest

En présence de l'ensemble de ses partenaires académiques, institutionnels et industriels, le Centre Inria Bordeaux Sud-Ouest vient d'inaugurer sous le soleil, son nouveau bâtiment dédié à la recherche en sciences du numérique. Une nouvelle impulsion pour l'activité de recherche et d'innovation.

En présence de Patrick Stefanini - Préfet de la Région, Préfet de la Gironde, Alain Rousset - Président du Conseil régional d’Aquitaine, Vincent Feltesse - Président de la Communauté urbaine de Bordeaux, Maire de Blanquefort et Alain Boudou - Président de l'Université Bordeaux 1, représentant l’Université de Bordeaux, Michel Cosnard et Isabelle Terrasse ont inauguré le nouveau bâtiment de plus de 7000 m2. L'occasion de réaffirmer l'importance pour l'institut de cette implantation au plus près des grands acteurs des sciences informatiques et mathématiques de la région aquitaine.

Un bâtiment conçu pour la recherche

Créé en janvier 2008, le Centre de Recherche Inria Bordeaux – Sud-Ouest a entrepris la construction de ce bâtiment à l’automne 2010. Situé sur la commune de Talence, il devra accueillir plus de 250 personnes dès la fin du mois d’avril (une partie des équipes de chercheurs et l’ensemble des services support). Cette construction nouvelle traduit la volonté d’Inria de soutenir la croissance du centre. Le bâtiment Inria, construit à proximité immédiate des laboratoires partenaires, de l’Université et du CNRS permettra de développer au sein du campus des synergies sur les différentes thématiques de recherche du centre.

L’architecte, Philippe Thouveny a conçu ce bâtiment, selon des normes de haute qualité environnementale, pour offrir aux utilisateurs un lieu accessible, moderne et particulièrement adapté aux fonctions de recherche scientifique. L’artiste Nathalie Talec a également dévoilé son oeuvre, The Third Hemisphere , une sculpture lumineuse et interactive réalisée en néons imaginée dans le cadre du « 1% artistique » imposé aux établissements publics.

Inria encore plus présent dans le Sud-Ouest

Incubé dès 2002 et installé depuis janvier 2008 sur les campus bordelais et palois, Inria Bordeaux – Sud-Ouest mène, avec ses partenaires académiques et industriels, une activité de recherche en Sciences et Technologies du Numérique (Informatique, Mathématiques) enrichie par le transfert et l’innovation dans une région particulièrement stimulante et dynamique.

Cette installation s’est faite dans le cadre de l’unité de recherche Futurs, avec le soutien fort du Conseil régional d'Aquitaine. Les chercheurs du centre focalisent leurs travaux dans des disciplines spécifiques comme le calcul intensif, la simulation numérique ou l'interactivité . Le centre prépare l'avenir et s'oriente déjà vers des sujets complémentaires pour répondre à des défis scientifiques de grande envergure (neurosciences, cardiologie, développement durable…).

Enfin, Inria Bordeaux – Sud-Ouest entretient d’importants partenariats avec les acteurs socioéconomiques issus du tissu local, national et international, en particulier les entreprises (PME comme Immersion ou grands groupes tels que Thales, EADS-Astrium, EDF…) mais également les établissements publics (CEA-CESTA).

Partenaires et financements Le budget de l’opération de ce premier bâtiment s’élève à 16,6 M€ HT. Le financement est inscrit au Contrat de Projet État - Région 2007-2013 pour un montant de 15,3 M€ HT. La région a ainsi financé le nouveau bâtiment à hauteur de 61 %. Ce financement est complété par des ressources apportées par la Communauté urbaine de Bordeaux (1,1 M€), par Inria (0,2 M€) et l’Université Bordeaux 1 qui a fait don du terrain.

