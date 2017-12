Transfert industriel

F.A. relu M-L.G. - 26/10/2017

L’équipe projet GeoStat et la société i2S s’associent

L’équipe projet GeoStat et la société i2S , pionnière et leader sur les marchés de la vision numérique, de l’optronique et du traitement de l’image, se sont associées en 2017 dans un projet de ­­­­­­­transfert industriel pour trois ans.

Grâce aux travaux d’un ancien doctorant, Hicham Badri, lauréat du prix de la meilleure thèse Afrif, l’équipe projet GeoStat a développé une expertise et une approche novatrice en traitement d’images, notamment en optimisation non convexe et parcimonieuse. Cette méthode permet à la société i2S d’optimiser les performances et de résoudre les problèmes de colorisation, de débruitage et d’élimination des reflets de sa solution i2S DigiBook . i2S DigiBook propose des scanners de livres à haute résolution, des ­­­­­­­­­­­­­­­­logiciels de traitement d’image et des solutions de création de bibliothèques en ligne. Cette nouvelle approche apporte à la société i2S une réelle avance technologique sur ses concurrents.

Mots-clés : Transfert industriel Collaboration