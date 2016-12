Conférence Internationale

Séverine Valerius - 2/09/2011

Les meilleurs scientifiques internationaux du domaine du calcul parallèle réunis à Bordeaux

3 jours de conférences, 2 jours de workshop, l'édition 2011 d'Euro-Par, la conférence de référence en Europe sur le calcul parallèle qui s'est tenue du 29 août au 02 septembre, a réuni plus de 330 scientifiques internationaux du domaine pour des rencontres de grande qualité au cœur du bassin aquitain.

Des sujets de haute technicité, avec des applications très concrètes

Il est souvent difficile pour le grand public d'appréhender les notions de "calcul haute performance". Pourtant, cet aspect de l'informatique a révolutionné notre quotidien et continue de le faire. Saviez-vous que l'Ipad 2 par exemple, est aussi puissant que la plus puissante machine de calcul créée en 1985 ? Dans ce domaine, les choses vont vite et même très vite. Pour cela, les chercheurs en informatique du monde entier se rencontrent régulièrement afin de monter de futures collaborations qui donneront naissance à des avancées significatives dans le domaine.

Car aujourd'hui, c'est grâce à une exploitation optimisée des machines de calcul parallèles, c'est à dire contenant des milliers voire des centaines de milliers de processeurs, que les scientifiques de nombreux domaines : médecine, agro-alimentaire, industries, etc. parviennent à réaliser des simulations au niveau moléculaire !

Une conférence de renommée mondiale, avec les meilleurs du domaine

Des "stars" du domaine tels que Pete Beckman, Alessandro Curioni ou encore Toni Cortes, ont pu faire un état des lieux de leurs travaux et les partager avec leur communauté. Véritable catalyseur pour de futurs dépôts de projets, ce type de rencontre contribue à faire de l'Aquitaine une terre fertile pour la recherche en informatique. Inria et ses partenaires (le CNRS, l'Université de Bordeaux, le LaBRI, IBM, la CUB et le Conseil régional d'Aquitaine) se félicitent du succès de cette rencontre et de la richesse des échanges.

A noter cette année que l'"Euro-Par Achievement Award" distribué par le comité de pilotage d'Euro-Par, a récompensé pour l'ensemble de son apport à la discipline, Michel Cosnard, Président-Directeur général d'Inria.

