Marianne Lamour - 7/04/2011

Lancement du cluster TIC santé avec l’ensemble des acteurs aquitains de la filière

Le 7 Avril dernier a eu lieu la 5ème Rencontre des acteurs aquitains TIC-Santé. Celle-ci a été marquée par un événement de tout premier plan : le lancement du cluster TIC Santé aquitain, en présence du Président du Conseil Régional d’Aquitaine et des autres membres fondateurs, dont l’Inria fait partie. Pour l’occasion, Pascal Guitton, nouveau Directeur de la Recherche, et Philippe Gesnouin, responsable des opérations de transfert dans le domaine de la santé, étaient présents.

Ce cluster, en gestation depuis 2006, va permettre en se matérialisant de donner plus de visibilité à la région qui possède déjà une activité importante dans le domaine du numérique pour la santé, et de structurer la filière. En tant que membre fondateur, l’Inria y est très fortement associé.

La médecine numérique, thématique stratégique pour l’Inria

Concrètement, être membre de ce cluster constitue pour l’Institut l’opportunité de mieux connaître les besoins des industriels du secteur, qu’ils soient éditeurs de solutions logiciels pour le domaine hospitalier ou fournisseur de solutions communicantes.

Notre objectif est de pouvoir rendre nos compétences plus lisibles vis-à-vis des industriels, afin de pouvoir proposer aux équipes des partenariats pertinents, des challenges scientifiques qui reflètent les réels verrous technologiques auxquels seraient confrontés ces industriels, ceci afin de générer de nouveaux projets de recherche appliquée.

Cela fait d’autant plus sens, qu’en tant que membre de l’alliance Aviesan, du centre national de référence santé à domicile, l’Inria a inscrit la Médecine numérique, les défis sociétaux et les challenges technologiques qui y sont associés à son plan stratégique 2008-2012.

La région Aquitaine, porteuse d’un fort potentiel de développement dans ce domaine

Sur le marché du système d’information hospitalier, et celui des logiciels pour les cabinets médicaux, la région représente environ 50 % des effectifs nationaux. Des leaders sur ce marché y sont implantés, comme McKesson, Agfa Healthcare, Cegedim. On retrouve aussi des PME spécialisées dans la production de dispositifs communicants, de solutions domotiques, de l’aide à la personne dépendante (ref « études » n°06, Aout 2010, Directe Aquitaine).

Face à ces arguments économiques, sources de visibilité et de création d’emploi pour la région, le Conseil Régional a décidé de s’associer à Innovalis Aquitaine pour porter ce projet de cluster TIC Santé, qui a comme objectif de :

« structurer, organiser et développer en Aquitaine une filière économique offrant des produits et des services utilisant des Technologies d’Information et de Communication (TIC) dédiées à la médecine, à la santé et à l’autonomie des personnes âgées ou dépendantes. »

Le numérique pour la santé au CRI Bordeaux – Sud-Ouest

Dans le domaine du numérique pour la santé, l’actualité du centre est riche et dynamique : que ce soit pour des projets structurants liés au grand emprunt (Anubis et Geostat), des projets européens ou ANR (Phœnix), des collaborations avec les hôpitaux (Anubis, MC2) ou des PME (Magnome).

Les thématiques abordées sont par exemple l’assistance à la personne dépendante, la domotique, le dossier patient, la modélisation de l’évolution de pathologies.

Concernant la structuration et le fonctionnement du cluster, l’Inria étant membre fondateur avec les entreprises Agfa Healthcare, McKesson, l’Université de Bordeaux, et le CRA, l’Institut fera partie du conseil d’administration et pourra prendre part aux décisions prises sur sa gouvernance et son pilotage scientifique et politique.

