Art numérique

Nathalie Lacaux - 26/03/2014

L'art numérique s'invite au centre Inria Rennes - Bretagne Atlantique

Dédié à la pleine expression de la diversité numérique et du multimédia en Bretagne, le festival d'Art numérique Bouillants #06 s'associe cette année au centre de recherche Inria Rennes - Bretagne Atlantique, qui, du 11 avril au 31 mai 2014, devient lieu d'exposition et accueille l’œuvre numérique de Seb Lee Delisle, Lunar Trails.

Bouillants, est une manifestation dédiée aux arts numériques et multimédia en Bretagne, porté par l'association Le Milieu. Son objectif : développer une expression libre et critique sous ses formes novatrices en profitant des outils numériques et multimédia pour proposer des rencontres citoyennes. Créé en 2009, ce festival est en aujourd'hui à sa sixième édition et rencontre toujours le même succès. "C’est parce que nous partageons des valeurs communes que nous avons souhaité nous associer cette année au Festival Bouillants #06 et ainsi permettre à l’art numérique d’investir un espace où émergent les avancées numériques de demain ", explique Bertrand Braunschweig, directeur du centre Inria.

Une œuvre ayant pour base un célèbre jeu vidéo

Le centre Inria Rennes - Bretagne Atlantique accueillera ainsi, du 11 avril au 31 mai, l’œuvre numérique de Seb Lee Delisle , Lunar Trails . Ayant pour base le célèbre jeu vidéo Lunar Lander, Lunar trails va plus loin et enrichit les règles. L’installation fait faire à un robot le dessin du parcours emprunté par le vaisseau du joueur. Plus il y a de joueurs à tenter l’alunissage, plus le dessin se densifie. L’expérience est unique et les tracés du robot aussi.

Cette œuvre sera accessible au public du lundi au vendredi, de 9 heures à 18 heures, du 11 avril au 31 mai, à l'accueil du centre de recherche Inria Rennes - Bretagne Atlantique.