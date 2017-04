Evénement

Cybersécurité : rencontre franco-japonaise 2017

La troisième rencontre annuelle de la collaboration franco-japonaise en cybersécurité se tiendra à Tokyo du 24 au 26 avril 2017. Mis en place en 2015, cet événement est organisé par Inria, en collaboration avec ses partenaires, le CNRS, l'ambassade de France au Japon, Keio University et le NICT (National Institute of Information and Communications Technology ). Date : 24/04/2017 au 26/04/2017

24/04/2017 au 26/04/2017 Lieu : Keio University, Mita Campus (Japon)

Keio University, Mita Campus (Japon) Organisateur(s) : Inria

La cybersécurité est devenue un enjeu de respect de la vie privée, de compétitivité et de souveraineté nationale. Les risques liés au cyberespace étant par nature globaux, la coopération internationale est essentielle pour les comprendre et les maîtriser. La France et le Japon ont ainsi lancé en 2014 un dialogue politique bilatéral afin de joindre leurs efforts sur ce sujet. Cette initiative commune a donné lieu à la création de sept groupes de travail Franco-Japonais et a un événement annuel consacré à la cybersécurité.

Au programme

Les deux premiers jours de l'événement de cette année seront consacrés à la présentation des stratégies en cybersécurité de la France et du Japon et des résultats de cette collaboration franco-japonaise en cybersécurité, ainsi qu’à des sessions et des groupes de travail largement ouverts aux industriels.

La troisième journée permettra d’aborder des thématiques transversales et des nouveaux défis liés aux Jeux Olympiques, à la certification ou aux Big Data , entre autres.

Localisation

Mots-clés : Cybersécurité Cryptographie