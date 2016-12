Conférences

Maureen Clerc, intervenante à la conférence TEDxCannes "Terra Incognita"

Quelles sont en 2015 les nouvelles "terra incognita" de l’espèce humaine, les nouvelles frontières, conquêtes et défis à venir de l’homme ? C'est ce que va explorer la seconde édition du TEDxCannes, le 28 mars prochain avec notamment l'intervention de Maureen Clerc, chercheuse à Inria dans l'équipe-projet ATHENA. Date : 28/03/2015

28/03/2015 Lieu : Palais des festivals, Salle Debussy - Cannes (06 )

Le premier essai avait été transformé. Premier TEDx à grande échelle sur la Côte d'Azur, le TEDxCannes fin avril dernier avait réuni toute la communauté high tech azuréennes au palais des festivals. Au total, près de 500 personnes et 50 000 vues sur le site internet. D'où une seconde édition le 28 mars prochain, même ville, même lieu avec un thème différent : l'exploration des nouvelles "Terra Incognita" de notre société.

Ce que recouvre la thématique "Terra Incognita" ? Alors que la masse de savoirs n’a jamais été aussi dense, que le monde n’a jamais été aussi petit et interdépendant, alors que l’information circule en tous points du globe en une fraction de seconde, quelles sont en 2015 les nouvelles "terra incognita" de l’espèce humaine, les nouvelles frontières, conquêtes et défis à venir de l’homme ?

Les intervenants de TEDxCannes 2015, primatologue, grand reporter, astrophysicien, artiste, explorateur, photographe, chercheur… viendront raconter et partager leurs expériences, leurs idées, leurs visions de leur "terra incognita". Parmi ces intervenants, Maureen Clerc, chercheuse dans l'équipe-projet ATHENA.

Maureen Clerc explore l'activité électrique du cerveau. Elle associe les mathématiques et l'informatique pour extraire l'information dynamique du cerveau humain en action. Cette recherche interdisciplinaire au sein d’Inria s’effectue en interaction avec les CHU de Marseille et de Nice. Convaincue de l'importance de la recherche reproductible, elle contribue à des plateformes logicielles ouvertes et collaboratives. Elle a reçu en 2014 le prix Pierre Faurre de l'Académie des Sciences.

Cette édition 2015 est annoncé comme exceptionnelle de par notamment des animations innovantes et un contenu encore plus riche et varié avec une présence accrue d’intervenants internationaux. Afin de rester ouvert au plus grand nombre, TEDxCannes 2015 proposera également un accès spécial étudiants. Rendez-vous en mars

En savoir plus : www.tedxcannes.com

Suivre sur Facebook : www.facebook.com/TEDxCannes ou Twitter : @TEDxCannes

Infos pratiques : conférences suivies d’un cocktail (300 places disponibles)

conférences suivies d’un cocktail (300 places disponibles) Tarifs : Place VIP (avec cocktail) : 160€; place classique : 120€

Les conférences TED, sont une série internationale de conférences organisées par la fondation à but non lucratif Sapling foundation.

Cette fondation a été créée pour diffuser des « idées qui valent la peine d'être diffusées »

source: webtimemedias

