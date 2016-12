Médiation Scientifique

Stage MathC2+ : Une autre façon pour les lycéens de découvrir les mathématiques

Le succès étant toujours au rendez-vous, le centre de recherche Inria Sophia Antipolis - Méditerranée a souhaité renouveler encore cette année, le stage de mathématiques pour les lycéens, labellisé MathC2+ et organisé par l'académie de Nice. Date : 17/06/2014 au 20/06/2014

17/06/2014 au 20/06/2014 Lieu : Inria Sophia Antipolis - Méditerranée - 2004 Route des lucioles

Inria Sophia Antipolis - Méditerranée - 2004 Route des lucioles Organisateur(s) : Académie de Nice, Inria Sophia Antipolis Méditerranée, Centre International de Valbonne

Pour la 4ème année consécutive, des lycéens de l'académie de Nice vont bénéficier de stages labellisés MathC2+ afin de découvrir les mathématiques et l'informatique autrement, de manière ludique et concrète. Ces stages de mathématiques s’adressent à des élèves motivés des classes de seconde et prioritairement à des élèves à potentiel qui ne bénéficient pas dans leur entourage d’un environnement propice au développement d’un projet d’études scientifiques à long terme.

Le stage se tiendra du mardi 17 au vendredi 20 juin. Les 38 filles et garçons sélectionnés, vont pouvoir redécouvrir les mathématiques et les sciences du numérique en immersion au cœur de la recherche et au contact de nombreux intervenants : chercheurs, étudiants, ingénieurs, médiateurs scientifiques…

Les chercheurs d’Inria et ses partenaires (Polytech‘Nice Sophia, l’association Pobot et Linux Azur), feront découvrir aux lycéens les mathématiques autrement, grâce à l’informatique et la robotique. Au programme : conférences sur la robotique, sur l'internet,... mais aussi des ateliers ludo-pédagogiques et un rallye pour apprendre en s'amusant.

Chaque élève va travailler sur un micro projet informatique qu'il présentera à ses camarades à la fin du stage.

Le programme MathC2+, mis en place en partenariat avec la fondation Sciences mathématiques de Paris et l'association Animath, s'inscrit dans le plan sciences et technologies à l'École, et bénéficie du soutien de partenaires industriels et académiques locaux (Casio, Texas Instruments...).

Mots-clés : MathC2+ Médiation scientifique Académie de Nice Lycée