Stage MathC2+ : des lycéens découvrent les mathématiques et l'informatique autrement !

Le centre de recherche Inria Sophia Antipolis - Méditerranée accueillera du 18 au 21 juin un stage de mathématiques labellisé MathC2+ organisé par l'Académie de Nice. Date : 18/06/2013 au 21/06/2013

18/06/2013 au 21/06/2013 Lieu : Inria, site de Sophia Antipolis

Inria, site de Sophia Antipolis Organisateur(s) : Académie de Nice, CIV, Inria

Pour la 3ème année consécutive, des lycéens vont bénéficier de stages labellisés MathC2+ afin de découvrir les mathématiques et l'informatique autrement, de manière ludique et concrète. Ces stages de mathématiques s’adressent à des élèves motivés des classes de seconde et prioritairement à des élèves à potentiel qui ne bénéficient pas dans leur entourage d’un environnement propice au développement d’un projet d’études scientifiques à long terme.

Les 60 lycéens des Alpes Maritimes sont accueillis au centre Inria Sophia Antipolis - Méditerranée et la plupart d’entre eux sont hébergés au Centre International de Valbonne, partenaire de cette opération. Durant 4 jours, du 18 au 21 juin, des chercheurs d’Inria et de ses partenaires (Polytech‘Nice Sophia, l’association Pobot et Linux Azur), feront découvrir aux lycéens les mathématiques autrement, grâce à l’informatique et la robotique. Chaque élève va travailler sur un micro projet informatique qu'il présentera à ses camarades à la fin du stage.

Le programme MathC2+, mis en place en partenariat avec la fondation Sciences mathématiques de Paris et l'association Animath, s'inscrit dans le plan sciences et technologies à l'École, et bénéficie du soutien de partenaires industriels et académiques locaux (Casio, EADS, Crédit Mutuel Enseignant, CNRS).