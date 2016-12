Salon

Retrouvez l'Equipe Lagadic sur le Salon Innorobo, sommet internationnal des innovations en robotique

Inria Sophia Antipolis - Méditerranée sera présent pour la 4ème édition d'Innorobo, salon professionnel européen des innovations en robotique de service et industrielle. Cet événement aura lieu au Centre des Congrès de la Cité Internationale de Lyon, du 18 au 20 mars 2014 et rassemblera les experts internationaux de la robotique. Date : 18/03/2014 au 20/03/2014

18/03/2014 au 20/03/2014 Lieu : Lyon - Centre des congrès - 50, Quai Charles de Gaulle

Lyon - Centre des congrès - 50, Quai Charles de Gaulle Intervenant(s) : Patrick Rives (Lagadic)

La 4e édition d'Innorobo revient avec un contenu enrichi et des expériences interactives toujours plus innovantes et immersives pour les participants. Le salon comprendra un large programme de conférences et d'ateliers animés par des professionnels du secteur, ainsi qu’un hall d’exposition et de démonstration sur plus de 3 000 m2 où les visiteurs pourront découvrir l’étendue des acteurs et des domaines d’application de la robotique de services. Le Ministère de la Recherche et de l'Education Supérieure et le Ministère du Redressement Productif tiendront pour la première fois cette année, les Etats Généraux de la robotique, en parallèle d'Innorobo. Ils seront constitués de conférences plénières le mardi 18 mars et d'ateliers les mercredi 19 et jeudi 20 mars 2014.

Mots-clés : Robotique Lagadic Salon Inria - Centre de Recherche Sophia Antipolis - Méditerranée #innorobo