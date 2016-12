Événement

RFIA'14

Le 19ème congrès national sur la Reconnaissance de Formes et l'Intelligence Artificielle (RFIA'14) se déroulera du 30 juin au 4 juillet 2014 à Rouen. Marie-Odile Berger (Inria Nancy Grand Est/LORIA) sera notamment Présidente des comités de programme pour le domaine RFP et Emmanuel Caruyer, ancien doctorant au sein du centre Inria Sophia Antipolis - Méditerranée, présentera son travail de thèse et recevra, à cette occasion, le prix de thèse AFRIF 2013 (Association Française pour la Reconnaissance et l'Interprétation des Formes) qui lui a été décerné pour son travail intitulé "Q-space diffusion MRI: Acquisition and Signal Processing", réalisé au sein de l'Equipe projet Athena sous la direction de Rachid Deriche. Date : 30/06/2014 au 4/07/2014

30/06/2014 au 4/07/2014 Lieu : Le congrès se déroulera à l'INSA de Rouen (conférence) et à l'Université de Rouen (Ateliers) sur le campus du Technopôle du Madrillet (Saint-Etienne du Rouvray).

Ce colloque est organisé par le laboratoire LITIS et ses établissements de tutelle l'INSA de Rouen, l’Université de Rouen et l’Université du Havre, au nom de l'Association Française d'Intelligence Artificielle (AFIA) et de l'Association Française de Reconnaissance et d'Interprétation des Formes (AFRIF).

Initiée en 1977, RFIA est devenu le rendez-vous incontournable des scientifiques, chercheurs et professionnels qui animent les domaines de la Reconnaissance des formes et de l'Intelligence Artificielle. Depuis sa naissance, la conférence a su valoriser les recherches des chercheurs de renommée internationale mais aussi repérer les travaux prometteurs des jeunes chercheurs, offrant un panorama très représentatif de l’état de l’art comme des perspectives les plus stimulantes.

Outre des sessions orientées spécifiquement RFP ou IA, la soumission de papiers à la synergie des deux domaines est encouragée. La première journée du congrès sera ainsi dédiée à des thématiques communes aux deux domaines.

Mots-clés : Reconnaissance de forme Athena Intelligence artificielle Prix de thèse AFRIF