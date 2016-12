Logiciel Libre

15èmes Rencontres Mondiales du Logiciel Libre

Les Rencontres Mondiales du Logiciel Libre (RMLL) se tiendront du 5 au 11 juillet 2014 à Montpellier. Cet événement d’envergure internationale, d’accès libre et gratuit pour tous, sera l’occasion de réunir des publics de divers horizons rassemblés autour d’un intérêt commun : Le Libre et Vous. Date : 5/07/2014 au 11/07/2014

5/07/2014 au 11/07/2014 Lieu : Montpellier

Soutenue par la ville de Montpellier, l'Université Montpellier 2 et la Région Languedoc-Roussillon, la 15éme édition des RMLL se tiendra pour la première fois à Montpellier. Elle accueillera de nombreuses personnalités du monde du libre comme Richard Stallman et Mitch Altman, ainsi que bien d'autres encore.

Les RMLL proposent au public un cycle de conférences, d’ateliers et de tables rondes autour du Libre et de ses usages dans une ambiance conviviale. Des thèmes très variés tels que « l'open data », « la culture et les arts libres » ou encore « l'entreprise et le Logiciel Libre » toucheront tous les publics qu’ils soient amateurs, simples utilisateurs ou professionnels

Les RMLL commenceront avec les journées « Grand Public », les 5 et 6 juillet sur l'Esplanade Charles de Gaulle, avec pour but de faire découvrir le monde des logiciels libres à un large public grâce à la mise en place d'un village associatif de 1 000 m²

Par la suite, plus de 300 conférences, ateliers et tables-rondes se tiendront sur le campus de l’Université Montpellier 2. Pour guider les nouveaux arrivants dans le monde du Libre, les RMLL proposent un parcours adapté et de nombreuses activités de découverte sur le village associatif du campus.

Enfin, pour assurer la convivialité, les RMLL présentent la Bière du Libre brassée en édition limitée, et le traditionnel Repas du Libre, le 10 juillet 2014 dans la salle des rencontres de l’Hôtel de Ville de Montpellier.

