Campus SophiaTech : 3 journées pour accueillir de jeunes étudiants du bassin méditerranéen

Le campus SophiaTech organise du 12 au 14 mars, la 2e édition des « Mediterranean Students Days@Campus SophiaTech », pour valoriser les activités de formation et de recherche du Campus auprès de jeunes étudiants du bassin méditerranéen. Ces 3 journées sont pilotées par le Labex UCN@sophia, Inria, EURECOM, I3S (CNRS-UNS) et le LEAT (CNRS-UNS), et soutenues par l'Incubateur Paca-Est et l’Ambassade de France en Italie. Date : 12/03/2014 au 14/03/2014

12/03/2014 au 14/03/2014 Lieu : campus SophiaTech

Fort du succès de la 1ère édition en 2013, le campus SophiaTech renouvelle l’événement en prenant en charge la venue de 35 étudiants des pays du Maghreb, d’Égypte, du Liban, de Turquie, d’Italie et de Grèce. La sélection s’est faite sur dossier en collaboration avec les universités et les écoles partenaires sur le bassin méditerranéen. Seuls les étudiants avec des résultats brillants et ayant un attrait pour le site de Sophia Antipolis ont été retenus.

Ces 3 journées permettront à ces étudiants étrangers de niveau master de s’informer sur les différentes formations et travaux de recherche proposés sur le campus. Des visites et des rencontres seront organisées avec les différents acteurs du site. Des anciens étudiants étrangers seront également invités à témoigner sur leurs expériences. L’objectif est d’attirer de nouveaux profils au sein d’une formation, d’une équipe de recherche ou d’une entreprise via un stage ou une thèse.

Situé en plein coeur de la première technopole européenne de Sophia Antipolis, le Campus SophiaTech est un pôle universitaire et de recherche dédié aux technologies de l'information et de la communication. Avec cette initiative, le campus poursuit sa volonté de développer les synergies et les échanges entre tous les acteurs du site et favorise ainsi l’attractivité de la Technopole au niveau de l’arc méditerranéen.

Mots-clés : #meddays Inria - Centre de Recherche Sophia Antipolis - Méditerranée #CampusSophiaTech Etudiants étrangers