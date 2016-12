Collège de France

Des images médicales au patient numérique

Titulaire de la Chaire d'Informatique et Sciences numériques, Nicholas Ayache donnera une leçon inaugurale au Collège de France le jeudi 10 avril 2014 à 18h sur le thème : Des images médicales au patient numérique. Date : 10/04/2014

10/04/2014 Lieu : Amphithéâtre Maurice Halbwachs - 11 Place Marcelin - Berthelot, 75005 Paris

Amphithéâtre Maurice Halbwachs - 11 Place Marcelin - Berthelot, 75005 Paris Intervenant(s) : Nicholas Ayache

Créée en 2009 par le Collège de France et Inria, cette Chaire "Informatique et sciences numériques" a pour ambition de promouvoir l'informatique et les mathématiques appliquées.

Nicholas Ayache donnera sa leçon inaugurale le jeudi 10 avril 2014 à 18h , suivie d'un cycle d’enseignement qui portera sur le thème : « Le patient numérique personnalisé : images, médecine et informatique ».

Ces cours auront lieu les mardis à 16h30 à partir du 29 avril 2014 et pendant 8 semaines . Chaque cours sera suivi à 17h30 de deux séminaires d’une demi-heure dans lesquels interviendront des conférenciers invités par Nicholas Ayache, en lien avec la thématique du cours.

Les cours présenteront les avancées récentes du traitement informatique des images médicales au service de la médecine et de la chirurgie modernes. Ils approfondiront les principes algorithmiques, mathématiques et biophysiques permettant d’augmenter le contenu des images et de construire un modèle numérique et personnalisé du patient pour assister le diagnostic, le pronostic et la thérapie. Ces principes seront illustrés par des applications cliniques variées. Les séminaires complèteront les cours avec un éclairage médical ou méthodologique spécialisé.

Ces cours seront accessibles librement, sans inscription préalable.

Par ailleurs, tous les enseignements seront filmés et accessibles gratuitement sur le site du Collège de France dans les 48 heures qui suivent le cours : http://www.college-de-france.fr/site/nicholas-ayache/index.htm#course

Les vidéos seront également disponibles en langue anglaise.

