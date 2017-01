COLLEGE DE FRANCE

Des données géométriques à la géométrie des données

Titulaire de la Chaire d'Informatique et Sciences numériques, Jean-Daniel Boissonnat donnera une leçon inaugurale au Collège de France le jeudi 23 mars 2017 à 18h sur le thème "Des données géométriques à la géométrie des données". Créée en 2009 en partenariat entre le Collège de France et Inria, la Chaire "Informatique et sciences numériques" a pour ambition de promouvoir l'informatique et les mathématiques appliquées. Date : 23/03/2017

23/03/2017 Intervenant(s) : Jean-Daniel Boissonnat

Interview par Mathieu Oricelli

Comment se prépare-t-on à assurer des cours au Collège de France ?

Dans le cours, il y a la leçon inaugurale qui est l'élément le plus visible mais aussi le cours proprement dit.

Le cours compte 8 leçons, chacune accompagnée par un séminaire. Ces séminaires sont animés par des personnes qui donnent un éclairage nouveau et viennent compléter le cours. Le premier travail est de trouver les 8 séminaristes ainsi queles intervenants du

double colloque sur 2 jours de fin du cours. De ce fait, l’énergie déployée à la préparation du cours depuis la rentrée a été autant sur le contenu du cours que sur le choix des intervenants et les prises de contact.

Quelles différences faites-vous entre un cours au Collège de France et un cours universitaire ?

Il y a une volonté de ne pas aller trop loin dans les détails techniques.

La leçon inaugurale peut drainer des personnes pour qui ce sujet n'est pas forcément utile dans leur travail personnel mais qui sont là par curiosité. Et la participation d'un public extérieur au domaine est encouragée. S’il est séduit, cela sera par les idées générales ou les grandes applications de ce domaine plus que par des listes résultats qui n'intéresseraient personne.

Ce que je cherche à faire c'est monter que le panorama complet de la géométrie algorithmique qui est un un vrai domaine scientifique avec ses ramifications et ses racines puisant dans de nombreux autres sujets scientifiques et avec des domaines d’application nombreux.

Le public est varié donc il est difficile d’anticiper toutes les questions que l’on pourra me poser. Même si les chances d'apprendre quelque chose de nouveau aux experts du domaine est faible, j'ai bon espoir de les surprendre.

Ces cours ont beaucoup de retentissement, et l'image de mon domaine de recherche, la géométrie algorithmique, qui va être transmise par ce cours est très importante pour moi.

Quelle sera la touche personnelle pour forger cette image ?

Je souhaite donner au cours une perspective historique, même si l'histoire du domaine est courte (30-40 ans) et un point de vue personnel.

Il y a des questions que je veux défendre et qui touchent l’informatique en général et en particulier le développement logiciel: expliquer que développer un logiciel scientifique est un objectif en soi qui est indispensable si on veut faire le lien entre faire de la « théorie sur le papier » ou résoudre des applications.

Au niveau du séminaire j’ai voulu inviter des jeunes. Pour plusieurs raisons dont une principale : montrer que le sujet est vivant et qu'il y a des chercheurs brillants qui reprennent le flambeau.

Pour le colloque, cela donnera une rencontre entre des fondateurs du sujet (ceux de ma génération) et des jeunes ayant déjà un niveau reconnu internationalement.

Jean-Daniel Boissonnat donnera sa leçon inaugurale le jeudi 23 mars 2017 à 18h , suivie d'un cycle d’enseignement qui portera sur le thème : «Géométrie algorithmique : données, modèles, programmes ». Les cours auront lieu les mercredis à 17h à partir du 29 mars 2017 et pendant 8 semaines . Ces cours seront accessibles librement, sans inscription préalable. Par ailleurs, tous les enseignements seront filmés et accessibles gratuitement sur le site du Collège de France dans les 48 heures qui suivent le cours.

