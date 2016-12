Réseaux et services mobiles

Inaugurations de la plateforme Com4Innov et de la filière française 3D Consumer

Le Pôle de Compétitivité mondial Solutions Communicantes Sécurisées, l’Association Plate-forme Télécom et l'Association 3D Consumer ont le plaisir de vous convier aux inaugurations de la plateforme Com4Innov et de la filière française 3D Consumer. Date : 11/02/2013

11/02/2013 Lieu : Business Pôle – Bâtiment B – Entrée B – 1047 route des Dolines – Allée Pierre Ziller – 06560 Valbonne Sophia Antipolis

Organisateur(s) : Pöle SCS, Association Plate-forme Télécom, Association 3D Consumer

Com4Innov est le résultat d’une initiative industrielle, labellisée et portée par le Pôle SCS qui a été sélectionnée le 13 juillet 2011 par l’appel à projet Plates-formes d’Innovation N°2 du Ministère de l’Économie, des finances et de l’Industrie. A travers ses services, Com4Innov met à la disposition des acteurs du marché, et en particulier des centaines de PME françaises, souhaitant développer ou valider de nouveaux produits ou services sans fil, les infrastructures télécom les plus récentes, accompagnées des outils de développement, des moyens techniques de test et validation sur un déploiement de technologies et services mobiles du futur en vraie grandeur. Elle met également à disposition des compétences d’experts, des centres d’expérimentations et de démonstrations répartis en région PACA (Sophia Antipolis, Marseille). Pour cela Com4Innov intègre diverses technologies comme le haut débit mobile (4G/LTE), les réseaux de collecte sans fil haute vitesse, les infrastructures applicatives (IMS), les terminaux mobiles, les applications, composants, réseaux M2M (Machine à Machine) et capteurs sans fil faible portée, les objets communicants etc.

La 3D stéréoscopique : une nouvelle filière industrielle autour de 2 grands domaines d’activité, le cinéma 3D et la télévision en relief. L’association 3D Consumer a été créée à Sophia Antipolis en février 2012. Elle regroupe un Consortium d’entreprises représentant l’excellence française dans le domaine de l’image 3Ds (stéréoscopie) et du son 3D. L'objectif est de mettre sur pied une filière technologique française de la 3D stéréoscopique avec un fort enjeu de développement et d'ouverture sur un marché mondial.

Venez découvrir leurs services et assister à des démonstrations.

Agenda de la matinée:

10h00 : Café d'Accueil

10h30 : Interventions du Pôle SCS, Com4Innov, 3D Consumer et des représentants des Pouvoirs Publics du Territoire

11h00 : Inauguration de Com4Innov : Témoignages & Présentations

11h45 : Inauguration de la Filière française 3D Consumer : Témoignages & Présentations

12h30 : Cocktail Déjeunatoire & Ateliers de démonstration

