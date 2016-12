GSI'2013 - Geometric Science of Information

Conférence internationale

L’objectif de la conférence internationale GSI’2013 est de rapprocher des mathématiciens et des ingénieurs intéressés par des outils de la Géométrie et ses applications à l’analyse de l’Information dans des domaines divers (statistique et optimisation sur des variétés, ordonnancement/requête basé dans l’information, apprentissage et classification, traitement avancé de signal et image, analyse et modélisation de données complexes, traitement de son/langage, etc.).